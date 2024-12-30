Uzman isimden dikkat çeken açıklama: ‘Narin cinayeti davasında karar bozulabilir'

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında karar, tepkileri de beraberinde getirdi. Davada, kimse cinayeti üstlenmezken, cinayetin nedenlerine ilişkin değerlendirme yer bulmadı. Davanın gerekçeli kararının birkaç hafta içinde açıklanması beklenirken, karara tüm tarafların itiraz edecek.

Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan itirafçı Nevzat Bahtiyar’a “suç delillerini yok etmek” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi ise kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Türkiye gazetesine kararı değerlendiren Ceza Hukukçusu Hadi Dündar “Daraltılmış baz verisinden yargılanan 4 sanık, Narin’in öldürüldüğü yerde bulunuyor, hangisinin hangi aşamada bu cinayete dâhil olduğunun ispatlanması gerekir, aksi takdirde 4’ü de iştirakten bu cinayetin failleri olur ve ağırlaştırılmış müebbet verilmesi gerekir. Fakat mahkeme Nevzat Bahtiyar’ı diğer 3 sanıktan ayırdı” dedi.

'KARAR BOZULABİLİR'

Bahtiyar’ın ifadesi dışında bir delil bulunmadığını vurgulayan Dündar, davanın savcısının söz konusu sanığa verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezası için İstinaf Mahkemesine başvurabileceğini belirtti. Bahtiyar için savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediğini ancak ‘delil karartma’dan hüküm kurulduğunu hatırlatan Dündar, temyiz incelemesi sırasında kararın bozulabileceğini kaydetti.

"HER SANIK AYNI CEZAYI ALIR"

Bahtiyar’ın hangi aşamada olaya dâhil olduğunun bilinmediğini ve hangi saikle orada bulunduğunun tahmin edilemeyeceğini vurgulayan Dündar “Şüpheden sanık yararlanır ilkesi ceza adalet sisteminin en önemli kriteridir. Eğer Nevzat Bahtiyar olay anında yani cinayetin işlendiği zaman diliminde diğer sanıklarla birlikte olmasaydı o zaman bundan faydalanırdı. Burada şüpheden sanık yararlanır ilkesine düşen bir durum yok, sanıkların cinayet zamanı diliminde nerede oldukları ve orada hangi amaçla bulunduklarını ispatlaması gerekir aksi hâlde suç için orada oldukları anlaşılır, failin belirlenemediği durumda orada bulunan her sanık ceza alır” diye konuştu.