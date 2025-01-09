Uzman isimden Erzurum için deprem uyarısı!

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer, Erzurum Pasinler'de yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer, Depremin olduğu lokasyon itibariyle orada aktif tektonik birimler olduğunu belirterek, “Bunların öne çıkan kısımları Pasinler ve Karayazı fayı. Depremin özellikleri incelendiğinde Karayazı fayı üzerinde olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

“ORTA BOY BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLERİN OLMASI OLAĞAN”

Özer, "Erzurum ve çevresini etkileyebilecek Pasinler ve Karayazı fayı dışında birçok aktif birim var. Depreme çok yakın bir lokasyonda 19-21 Kasım 2021 tarihlerinde 5.1 ve 4.7 büyüklüğünde Köprüköy depremleri olmuştu. Bu kadar aktif fay zonlarının olduğu bir bölgede orta boy büyüklükteki depremlerin olması olağan.

“ERZURUM VE ÇEVRESİNDE ÇOK FAZLA FAY HATTI VAR”

Bir bölgede deprem meydana geldiğinde bizim anlamamız gereken buradaki tektonik birimlerin, fayların aktif olduğu. Artçı depremler muhakkak gözlenecektir. Büyük ya da bir ana depremden sonra ondan daha küçük olan depremlere artçı şoklar diyoruz. Ama bu depremin, büyük bir depremin habercisi olup olmadığını bilemiyoruz" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Özer, Erzurum ve çevresinde çok sayıda aktif fay olduğunu da belirtti.

Özer, “Aşkale, Başköy, Kandilli, Palandöken, Pasinler, Karayazı Horasan- Narman fayı olmak üzere birçok aktif fay var. Erzurum, Karlıova bölgesine çok yakın. Karlıova yer bilimcileri için özel bir anlam ifade ediyor. 1500 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fayı ile 550 kilometrelik Doğu Anadolu Fayı’nın kesiştiği bölgede bulunuyor. Karlıova, Erzurum'a kuş uçuşu 75 kilometre uzaklıkta. Kuzey Anadolu’nun doğu kısmı ile Doğu Anadolu Fay zonunu batı kısmındaki hatları Erzurum'u etkileyebilecek uzak alan kaynakları olarak görülüyor" diye konuştu.