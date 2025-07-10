Uzman isimden ezber bozan açıklama: Kanser tedavisinde bilinen tüm ilaçlardan daha etkili

Dr. Murat İşçi, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, kanser hastaları için en büyük korkulardan biri olan hastalığın tekrarlama ihtimaline karşı dikkat çekici bir bilgi paylaştı. Kanserin nüksetmesini önlemede ya da yeni oluşmasını engel olmada düzenli egzersizin, ilaçlardan bile daha etkili olabileceğini belirten Dr. İşçi, Chicago'daki Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) toplantısında sunulan bilimsel verileri örnek gösterdi.

Dr. Murat İşçi şöyle konuştu:

Kanser hastalarının ve sevenlerinin akıllarından hiç çıkmayan en önemli endişe kaynağı bir sonraki kontrollerinde doktorların kendilerine kanserin yeniden aktif hale geldiği haberini verme ihtimalidir. Size kanserin geri gelmesini önlemede bilinen tüm ilaçlardan bile daha etkili bir yöntem hakkında çok önemli bilgiler vereceğim. Onkoloji Camiasında büyük ilgiyle karşılanan haber, Chicago'daki Amerikan Klinik Onkoloji Derneği ASCO'nun bu yılki toplantısında sunulan ve New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmada egzersizin ölüm riskini %37, yeni ya da tekrarlayan tümör riskini ise %28 oranında azalttığını bildirmesiyle geldi. Beş farklı ülkede yüzlerce kalın bağırsak kanseri hastasının 14 yıl takip edildiği araştırmanın sonuçlarını yorumlayan bilim insanları, tedavi sonrası düzenli egzersiz yapmanın kanserin geri dönmesini önlemede ilaçlardan daha etkili olabileceği yorumunda bulundular.

Mesela yaşam tarzı faktörlerinin meme kanseri ölümleri üzerindeki etkisinin gözden geçirildiği bir çalışmada fiziksel aktivitenin tüm yaşam tarzı faktörleri içerisinde meme kanseri nüksünü azaltmada en belirgin etkiye sahip olduğu ve meme kanseri ölüm oranını yaklaşık %40 oranında azaltabildiği gösterilmiştir. Son olarak prostat kanseri olan 2705 erkeğin katıldığı başka bir çalışma. Haftada 3 saat veya daha fazla şiddetli fiziksel aktivite tamamlayan hastalar, 1 saat şiddetli aktivite tamamlayanlar ile kıyaslandığında tüm nedenlerden ölüm riski %49 ve prostat kanserinden ölüm riski %61 daha düşük bulunmuştur. Doğru duydunuz. Tam %61. Bu çalışmada erkeklerin yarısı aktiviteleri için yürüyorlardı ve çok sürpriz bir bulguyla karşılaşıldı. Hızlı yürüyen erkekler yavaş tempoda yürüyen erkeklere göre %57 daha düşük hastalık ilerleme oranına sahipti. Tüm yapmanız gereken günde demiyorum haftada birkaç saatinizi ayırıp vücudunuzu biraz zorlayarak egzersiz yapmak.