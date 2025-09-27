Uzman isimden korkutan asgari ücret tahmini

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'dan asgari ücretle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Kara yıl sonundaki oranı açıkladı.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücretle çalışanların maaşlarının ne şekilde eridiğini hesapladı.

Kara'nın hesabına göre halihazırda açlık sınırının altında olan asgari ücrette bu durum yıl sonunda giderek derinleşecek.

grafik.png

Halk TV'deki habere göre Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, asgari ücretin güncel alım gücünün ciddi şekilde azaldığını belirtti. Kara, çalışanların maaşlarının yaşam maliyetini karşılamakta giderek zorlandığını ifade etti.

Kara’nın açıklamasına göre, 2025 yılı sonunda asgari ücret, açlık sınırının yüzde 36 altında kalacak. Bu durum, milyonlarca asgari ücretli için ciddi bir gelir kaybına işaret ediyor.

Ekonomist Kara, ayrıca geçmiş yıllara göre asgari ücret ve açlık sınırı arasındaki farkı gösteren bir grafik de paylaştı. Grafik, asgari ücretin yıllar içinde erime hızını net bir şekilde ortaya koyuyor.

