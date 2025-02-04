Uzman isimden korkutan uyarı! 'Tsunami Ege sahilini vurabilir'

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Irmak, Ege Denizi'ndeki son depremlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Irmak, Ege'de meydana gelen ‘deprem fırtınası’ olarak tanımlanan olayın, bölgedeki volkanik aktivitelerle ilişkilendirilebileceğini belirtti. Irmak, son günlerde artan sismik hareketlerin, özellikle Santorini Adası'ndaki aktif volkanik hareketlerle bağlantılı olabileceğini ifade etti.

VOLKANİK DEPREMLER VE TSUNAMİ RİSKİ

Prof. Dr. Irmak, Santorini Adası'nın tarihsel volkanik patlamalarına dikkat çekerek, "Eğer büyük patlamalı bir püskürme olursa, bu tsunamiye yol açabilir. Kolumbo volkanının suyun altında kalması nedeniyle Ege sahillerine tsunami tehlikesi oluşturabilir. 12 adalar bu tehlikeyi biraz bariyer gibi engellese de volkanik bir püskürme durumu, Ege sahillerinde ciddi bir tehdit oluşturabilir" şeklinde konuştu.

BÜYÜK FAY HATLARI ETKİLENMEYECEK

Ege'deki büyük fay hatlarının etkilenmeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Irmak, bu depremlerin gerilim aktarımı ve stres transferi yoluyla Ege’deki büyük fay hatlarını fazla etkilemeyeceğini söyledi.

YUNANİSTAN VE TÜRKİYE'DEKİ RİSKLER

Irmak, volkanik hareketlerin hem Yunanistan hem de Türkiye açısından eşit mesafelerde etkiler oluşturacağını belirterek, çevre adalardaki nüfus yoğunluğunun bu bölgelerdeki riskleri artırabileceğine dikkat çekti. "Bizim şansımız, volkanın püskürmeden önceki mikro depremlerinin bize aktivite olacağını göstermesi ve tahliye öncesi hazırlıklı olmamız" dedi.

TSUNAMİ ÖNCESİ UYARILAR

Prof. Dr. Irmak, tsunami öncesinde denizin geri çekilmesinin önemli bir gösterge olduğunu belirterek, kıyılarda yaşayanların bu tür bir duruma şahit olmaları durumunda yüksek yerlere kaçmaları gerektiği uyarısında bulundu.