Uzman isimden kritik altın ve dolar uyarısı: Sakın yapmayın varlıklarınız heba olur

Altın ve döviz piyasalarının uzmanı İslam Memiş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Memiş, altın ve döviz bozdurma işlemlerinde artış yaşandığını ifade etti ve bayram tatiliyle birlikte Türk Lirası'na olan talebin artacağını öngördü.

TÜRK LİRASI'NA OLAN TALEP ARTTI

İslam Memiş, "Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Türkiye'de yaz tatili de başlayacak. Bu durum, metropollerde insan sayısında azalma görmemize neden olacak" şeklinde konuştu.

Son iki haftada döviz ve altın bozdurma işlemlerinde bir artış olduğunu belirten Memiş, "TL'ye olan talebin arttığını gözlemliyoruz" diye ekledi.

Ayrıca, Kurban hisselerinin 15 ila 18 bin lira aralığında olduğunu ve insanların bu konuda hazırlık yaptığını vurguladı.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

İslam Memiş, altın fiyatlarının ons bazında düşüş yaşadığını ve bu durumun Türk Lirası'na olan talebi artırdığını ifade etti.

"Bayram öncesinde TL talebinin devam edeceğini tahmin ediyorum" diyen Memiş, bu talebin temel nedeninin ihtiyaçlardan kaynaklandığını belirtti.

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Gider kalemlerine değinen Memiş, "İnsanlar ve şirketler, giderlerini karşılamak için TL ihtiyacını sürdürüyorlar" dedi.

Döviz bozdurma işlemlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, bu durumun TL'nin güçlenmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

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"VARLIKLARINIZIN RİSKE ATILMASI ANLAMINA GELİR"

İslam Memiş, tatil hazırlıkları sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara da değindi. "Kesinlikle hiçbirimizin evinde birikim bırakmasını tavsiye etmiyorum. Varlıklarınızı terkedip tatile çıkmayın. Varlıklarınız heba olur" dedi.

Hırsızlık riskine karşı önlem almanın önemli olduğunu vurgulayan Memiş, "Kesinlikle açık pozisyonda tatile çıkmayın. Eğer döviz borcunuz varsa, tatil için öncelikle bu borcu kapatın. Riskleri bölmeniz gerekiyor" şeklinde ekledi.

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"HAYAT PAHALILIĞI DEVAM EDECEK"

İslam Memiş, Anadolu'ya tatil yapmaya giden vatandaşlara gıda alışverişlerini gidecekleri yerde yapmalarını önerdi.

Memiş, "Yazlık erzaklarınızı yanınıza alın, İstanbul'a getirin. Temmuz ayıyla birlikte hayat pahalılığının devam edeceğini öngörüyorum" dedi.

2024 yılı itibarıyla gıda fiyatlarında artışların devam etmesinin beklendiğini belirten Memiş, özellikle yaz aylarında bu artışların daha da belirgin hale geleceğine dikkat çekti.

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2024 YILINDA GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

2024 yılı verilerine göre Türkiye'de gıda fiyatlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle yaz aylarında bu artışların daha da belirgin hale gelmesi bekleniyor. Vatandaşların tatil hazırlıklarında bu durumu göz önünde bulundurmaları öneriliyor.