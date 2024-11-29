Uzman isimden maden suyu uyarısı

Doğru miktarlarda ve bilinçli tüketildiğinde doğal maden suyunun, sağlığı destekleyen bir içecek olduğunu belirten Diyetisyen Ceyda Demirel, "Sağlıklı bir birey için günde 1-2 şişe (200-400 ml) maden suyu tüketimi yeterlidir. En uygun zaman, yemekten yaklaşık 30 dakika sonrasıdır" dedi.

Medical Park Ataşehir Hastanesi'nden Diyetisyen Ceyda Demirel, maden suyu tüketimi hakkında açıklamalarda bulundu. Maden suyunun doğru şekilde tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Demirel, "Doğal maden suyu, yer altından çıkarak mineral açısından zenginleşen ve sağlığınızı destekleyen doğal bir içecektir. Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan maden suyu, günümüzde hem günlük sıvı tüketiminizi desteklemek hem de sağlığa katkı sağlamak için ideal bir seçenektir. Ancak bu faydadan yararlanabilmek için maden suyunu doğru şekilde tüketmek önemlidir" diye konuştu.

'OSTEOPOROZ RİSKİNİ AZALTIYOR'

Dyt. Demirel, maden suyunda yer alan besin değerlerini şu şekilde paylaştı:

"Kalsiyum (Ca): Kemik ve diş sağlığı için kritik öneme sahiptir, osteoporoz riskini azaltır.

Magnezyum (Mg): Kasların gevşemesine yardımcı olur, sinir sistemi sağlığını destekler.

Sodyum (Na): Vücutta sıvı dengesini sağlar. Ancak düşük sodyumlu maden suları, yüksek tansiyonu olan bireyler için daha uygundur.

Potasyum (K): Kalp ritminin düzenlenmesine katkı sağlar.

Bikarbonat: Sindirim sistemini destekler, mide asidini dengeleyerek reflü gibi sorunları azaltabilir."

'SODYUM ORANI 100 MG'IN ALTINDA OLMALI'

Maden suyu tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiğine değinen Dyt. Demirel, "Doğru bir tüketim stratejisi, maden suyundan alacağınız faydayı artırır. Katkı maddesi içermeyen doğal maden sularını seçin. Sodyum oranının 100 mg'ın altında olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle tansiyon hastaları için düşük sodyum içerikli maden suları önerilir. Çok soğuk içildiğinde mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Fazla tüketim, bazı bireylerde böbrek taşı riskini artırabilir" diye belirtti.

'KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER'

Dyt. Demirel, maden suyunun faydalarını şöyle sıraladı:

"Kemik sağlığını destekler: Kalsiyum içeriği, kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz riskini azaltır.

Sindirimi kolaylaştırır: Bikarbonat içeriği sayesinde mideyi rahatlatır ve yemek sonrası şişkinliği azaltır.

Kas kramplarını önler: Magnezyum içeriği, spor yapanlar ve aktif bireyler için kas sağlığını destekler.

Cildi destekler: İçerdiği mineraller, cildin elastikiyetini artırarak daha parlak ve sağlıklı bir görünüm sağlar.

Enerji verir: Elektrolit dengesini düzenleyerek yorgunluk hissini azaltır."

'HAMİLELİKTE ARTAN KALSİYUM VE MAGNEZYUM İHTİYACINI KARŞILAMAYA YARDIMCI'

Maden suyunun özellikle mide yanması ve asit problemlerinde rahatlatıcı etkisi olduğunu vurgulayan Dyt. Demirel, "Yaz aylarında terle kaybedilen elektrolitleri geri kazandırır. Yoğun egzersiz sonrası vücudun mineral ihtiyacını karşılayarak hidrasyonu artırır. Antrenmandan sonra ilk 15-20 dakika içerisinde içilen 1 şişe maden suyu, terle kaybedilen elektrolit dengesini de ayarlar. Hamilelik döneminde ise artan kalsiyum ve magnezyum ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir" açıklamasında bulundu.

'FAZLA TÜKETİMİ MİDE RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLABİLİR'

Maden suyunun hangi durumlarda zararlı olduğunu söyleyen Dyt. Demirel, "Günde 3-4 şişeden fazla maden suyu tüketmek, minerallerin fazlasının vücutta birikmesine yol açabilir. Sodyum oranı yüksek olan maden suları, hipertansiyon hastaları için riskli olabilir. Yüksek bikarbonat içeriği, bazı mide rahatsızlıklarında şikâyetleri artırabilir" şeklinde konuştu.

'GÜNDE 1-2 ŞİŞE TÜKETİLEBİLİR'

Maden suyunun ne kadar tüketilmesi gerektiğini dile getiren Dyt. Demirel, "Sağlıklı bir birey için günde 1-2 şişe (200-400 ml) maden suyu tüketimi yeterlidir. Yoğun fiziksel aktivite yapanlar ya da sıcak havalarda çalışanlar, kaybettikleri mineralleri yerine koymak için biraz daha fazla tüketebilir. Ancak bu miktar kişisel sağlık durumuna göre değişebilir. Diyetisyen kontrolünde tüketim miktarı belirlenmelidir" dedi.

'SİNDİRİME DESTEK OLABİLİR'

Yemek sonrasında maden suyu tüketmenin sindirime destek olabileceğini belirten Dyt. Demirel, "Ancak aşırı mide hassasiyeti olan bireylerde bu durum rahatsızlık yaratabilir. En uygun zaman, yemekten yaklaşık 30 dakika sonrasıdır. Yemek sırasında tüketmek de mide asidini dengelemeye yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

'DOĞRU MİKTARDA TÜKETİLDİĞİNDE SAĞLIĞA FAYDALIDIR'

Doğru miktarlarda ve bilinçli şekilde tüketildiğinde doğal maden suyunun sağlığı destekleyen bir içecek olduğunu kaydeden Dyt. Demirel, "Türkiye, zengin maden suyu kaynaklarıyla bu doğal hazineyi bize sunmaktadır. Ancak her bireyin sağlık durumu farklıdır, bu yüzden düzenli tüketim öncesinde bir diyetisyene danışmanızda fayda vardır. Sağlığınız için doğru seçimler yaparak yaşam kalitenizi artırabilirsiniz" dedi.