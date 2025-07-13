Uzman isimden önemli uyarı... Altında fırsat için geri sayım!

Küresel çapta yaşanan gelişmeler altını da yakından etkiliyor. Bu nedenle son dönemlerde arama motorlarında sıklıkla altın fiyatlarına yönelik sorgulamalar ön plana çıkıyor. Yatırımcılar ve birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar altına ilişkin gelişmeleri yakından takibi sürdürüyor. Bu kapsamda altın piyasasına yönelik yorumlarıyla ön plana çıkan finans analisti İslam Memiş‘ten kritik uyarılar geldi.



Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin, 112.000 doları aşarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından İslam Memiş, bu yükselişin beklentileri doğruladığını ve 2025 için 120.000 ila 140.000 dolar seviyelerinin hâlâ hedefte olduğunu belirterek,“En zorlu dönem geride kaldı. Küresel ticaret savaşları sürebilir, fakat Bitcoin uzun vadede gücünü koruyacak,” dedi.



Öte yandan bitcoin için daha önce 100.000 dolar destek seviyesi olarak öne çıkarken, Memiş bu tabanın artık 104.500 dolar seviyesine yükseldiğini belirtti. “100 bin dolar altı zor, 120 bin üstü şaşırtmaz,” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte gram altınla ilgili de yorumda bulunan ünlü isim Memiş, “Gram altın kısa vadede 4.250-4.300 bandında kalabilir ama yıl sonu 4.500 TL hedefim geçerli,” dedi. Memiş’e göre ons altın 3.300 dolarda güçlü destek buldu. Ancak yatırımcıların 3.345 dolar direncini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti.

YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerle altın piyasasının nabzı konusunda önemli ipuçları veren İslam Memiş şu tavsiyeleri verdi:

TL’si olanlar gram altına yönelmeli

Doları olanlar ons altını tercih etmeli

Altın/gümüş rasyosu 106 seviyelerinde; bu oran, gümüşün yükselme potansiyeli taşıdığını gösteriyor