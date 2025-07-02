Uzman isimden şok iddia: Öcalan’a Nobel verilecek!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uzman isimden şok iddia: Öcalan’a Nobel verilecek!

Ortadoğu uzmanı gazeteci-yazar Hüsnü Mahalli, TELE1’de Bilge Yurtdagülen’in sorularını cevaplandırırken çok tartışılacak iddialarda bulundu.

PKK’nın silah bırakması konusunun da bir senaryonun uygulanması olarak değerlendiren Hüsnü Mahalli, "Bu gidişle 50 bin kişinin ölümünden sorumlu olan Abdullah Öcalan’a Nobel Barış ödülü de verirler” yorumunda bulundu.

45 yıllık gazetecilik birikimine dayanarak bunları konuştuğunu belirten Hüsnü Mahalli şunları söyledi:

“Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacaklar. Avrupa Parlamentosu’na davet ederek burada konuşma yapmasını sağlayacaklar. Daha ötesi 50 bin kişinin ölümünden sorumlu olan Abdullah Öcalan’a Nobel Barış ödülü de verecekler. Bütün bunlar olacak!”.

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Hüsnü Mahalli

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