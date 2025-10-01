Uzman isimden su baskını uyarısı. Aman dikkat!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Umarım tahminim tutmaz" diyerek, cuma günü Orta Akdeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak yeni yağışlı sistem için alarm verdi. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarını hedef alan yağışların, Marmara'nın batısı, Muğla sahil ilçeleri ve Antalya'nın batısında "çok kuvvetli" olacağını belirten Şen, vatandaşları su baskınları ve maddi zararlara karşı cuma günü erken saatlerden itibaren dikkatli olmaya çağırdı.

Balkanlar üzerinden gelen mevcut serin ve yerel yağışlı hava, perşembe gününe kadar Türkiye genelinde etkisini sürdürecek. Bu süreçte rüzgarın poyraz yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-65 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜ SICAKLIKLAR SONBAHAR DEĞERLERİNE DÜŞÜYOR

Karar'daki habere göre Meteoroloji kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cuma gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak olan yeni yağışlı sistem, sıcaklıkların sonbahar değerlerine düşmesine neden olacak. Bu sistemle birlikte gelecek olan yağışların, özellikle batı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük haritalı hava durumu tahmininde de Cuma gününden itibaren birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yer aldı. Yağışların şiddetini özellikle cuma ve cumartesi günleri artırması bekleniyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN "SU BASKINI" UYARISI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özellikle kıyı bölgelerindeki vatandaşları uyardı. Şen, Cuma günü için yaptığı tahmine "Umarım tahminim tutmaz" notunu düşerek, şu detayları paylaştı:

Çok Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler: "Cuma günü Ege sahillerine, Marmara'nın batısına gelecek çok kuvvetli yağışlar var. Özellikle İzmir'in kuzeyi, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, daha sonra da Antalya'nın Batı ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar var."

Olası Etkileri: Prof. Dr. Şen, bu yağışların büyük bir ihtimalle su baskınları yaratabileceğini ve önemli maddi zararları meydana getirebileceğini vurguladı.

En Şiddetli Yağış Muğla'da: Yağışın şiddetini en fazla göstereceği yerlerin ise Muğla'nın sahil kesimindeki ilçeleri olduğu belirtildi.

Uyarı Alanı: Şen, Çanakkale'den Antalya'nın Batı ilçelerine kadar bütün kıyı ilçelerinde dikkatli olunması çağrısında bulundu ve karadaki, denizdeki vasıtalar ile evlerin kontrol altında tutulması tavsiyesinde bulundu.