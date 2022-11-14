Uzman öğretmenlik sınavına girecek adaylar Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 2022 uzman öğretmenlik sınavı kılavuzunu arama motorlarında araştırıyor. 2022 Uzman öğretmenlik sınavına ilişkin yer ve saati öğrenmek isteyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı?

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. İşte sınava katılacak adaylar için uzman öğretmenlik sınavı öncesi bilinmesi gerekenler..

Adaylar giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından hangi merkezlerde sınav olacakları bilgisine ulaşabilecekler.

2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı sınava ilişkin kılavuz yayınladı. Uzman öğretmenlik sınavına ilişkin yayınlanan kılavuzda giriş belgelerinin 14 Kasım’da erişime açılacağını duyurdu.

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı ancak gün içerisinde sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV BELGELERİ

Sınava girecek adayların hangi merkezlerde sınav olacaklarını gösterecek olan belge http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Konuya ilişkin MEB’den yapılan açıklamada “Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir” denilmişti.

2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV TARİHİ

Uzman öğretmenlik sınavı, 19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SÜRESİ

Uzman öğretmenlik sınavında beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 150 dakika olarak uygulanacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak ve bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday sınav salonundan çıkmayacaktır.