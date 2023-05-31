Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2023 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru şartları neler?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusunda bulunacak adaylar MEBBİS ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2023 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru şartları neler?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2023 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru şartları neler?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı MEBBİS ekranından başvurular gerçekleştirilecek. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2023 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru şartları neler?

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları bugün başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı MEBBİS ekranı üzerinden alınacak başvurular, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte

en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak gibi şartlar aranacaktır.

BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl

hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik

Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

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