Ünlü Psikiyatrist Dr. Zekeriya Kökrek: Adlandırılamayan hallerimizin sessiz çığlığına dikkat!

Bazen teşhisin adı değil, o adı duymaya hazır olup olmadığımızın iyileşmemize yön vereceğine işaret edip belirsizliğin en büyük yorgunluk olduğuna dikkat çeken Dr. Zekeriya Kökrek, “Sağlıklıyım desem değilim, hastayım desem hasta değilim” cümlesinin, yalnızca bir yakınma değil; adını koyamadığımız hâllerin sessiz çığlığı olduğunu kaydedip şunları söyledi:

Bilinmezlik, insanın enerjisini sessizce tüketir. Ne durumda olduğunu bilmek güven verir; bilmemek, içi kemiren bir endişe üretir. Bilinmeyen büyüdükçe korku da büyür. Korku, endişeyi besler; yoğunlaştığında dehşete dönüşür. Kimi zaman insan şaşkınlıktan donar kalır, kimi zaman bayılır. Belirsizlik, çoğu zaman hastalığın kendisinden daha yıpratıcıdır. Bu durumda kendi hâlini bilmek önem kazanır. Bazı insanlar kendi hâlini hisseder, fark eder, idrak eder. Bazıları ise ne durumda olduğunu, hangi vaziyette bulunduğunu ne hisseder, ne fark eder, ne de idrak eder. Hâlin ve vaziyetin belirlenmesi, gidişatı anlamayı sağlar; ne yapılması gerektiğini, yapılanların hangi sonuçları doğuracağını gösterir.

Çoğu kişi, içinde bulunduğu hâli anlamakta zorlanır. Bazen her şey ona normal gelir, ta ki yakınlarından şu cümleyi duyana kadar:

“İYİ DEĞİLSİN… BİR DOKTORA GÖRÜN.”

Bu sözler bile kimi zaman doğru anlaşılmaz; üzüntüyü ve belirsizliği artırır, önemsenmediği duygusunu besler.

ADINI BİLMEK YETERLİ Mİ?

Meslek hayatı boyunca insanların, hastalığının adını bilmek konusunda aşırı bir istek içinde olduğuna çok defa tanıklık ettiğini belirten Dr. Zekeriya Kökrek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Sanki hastalığın ismini öğrenince, bütün soruları çözecekmiş gibi… Oysa isim sadece bir başlangıçtır.

Ardından hemen şu soru gelir:

“PEKİ NEDEN OLDU?”

Cevaplar çoğu zaman tatmin etmez. Bir hekim bir şey söyler, diğeri başka… Ve hasta haklı olarak sorar:

“NEDEN HERKES FARKLI SÖYLÜYOR?”

Her şeyin bir sebebi vardır; fakat o sebebi kesin olarak bilmek her zaman mümkün değildir.

Bazı hekimler dürüstçe itiraf eder: “Ruhsal hastalıkların kesin nedenini çoğu zaman bilemiyoruz.”

Bu, gerçeğe en yakın cevaptır; ama hastayı rahatlatmaz.

GÜNLÜK DİLDE ETİKETLER

Depresyon, panik, anksiyete, stres, travma… Artık günlük konuşmaların sıradan kelimeleri. Ama isim koymak yetmez. Sorunun kaynağını, mekanizmasını bilmeden etiketlemek yalnızca zihinsel bir tesellidir. Kolaydır, rahattır; ama gerçeğin tamamını vermez. Beden kırıldığında alçıya alınır; ruh kırıldığında çoğu zaman fark bile edilmez. Bedenin hastalıkları ölçülebilir, görülebilir: kırık, ateş, iltihap… Ama ruhun yarası görünmez. Yine de hayatın her alanına ince bir sis gibi yayılır. Uyku bozulur, iştah kaybolur, keyif veren şeyler anlamsızlaşır. İnsan, “Geçer” diye erteler. Oysa bazı şeyler geçmez; üzerine gidilmezse kök salar.

SEVDİĞİNE YAKIŞTIRAMAMAK

“İnsan sevdiğine toz konduramaz.” Bu, kimi zaman sevginin, kimi zaman inkârın adıdır. Bir anne, çocuğun huzursuzluğunu “uykusuzluk” der geçer. Bir eş, yorgunluğu “iş stresi”ne bağlar. Bir baba, gençteki sessizliği “ergenlik” diye açıklar. Bu yaklaşımlar tanıyı geciktirir; tedaviyi zorlaştırır.

“Bir şey yok” demekle, o şey yok olmaz.

Toplum olarak “Bir şeyin yok” cümlesini severiz. Oysa hekimin görevi, avutmak değil; gerçeği görünür kılmaktır. Gerçek bazen acıtır; ama iyileşme çoğu zaman oradan başlar. Atalarımızın dediği gibi:

“Merhametten maraz doğar.”

SON SÖZ

Hastalığın adını bilmek önemlidir; ama ondan daha önemlisi, o adın bizde ne anlama geldiğini anlamaktır. Çünkü iyileşme, teşhis kâğıda yazıldığı anda değil, zihnimizin ve yüreğimizin gerçeğe hazır olduğu anda başlar. Ve faal olup harekete geçmekle gerçekleşir. Belki de en büyük sağlık hâli, ne olduğumuzu bilmek kadar, o hâlin bizi neye dönüştürdüğünü de bilmektir.