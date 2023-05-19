Uzman ve başöğretmen başvuruları ne zaman? Uzman ve başöğretmen başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, uzman ve başöğretmen başvuru tarihleri belli oldu. Peki, uzman ve başöğretmen unvan başvuruları ne zaman? Uzman ve başöğretmen başvuru şartları neler?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN UNVAN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

"Uzman ve başöğretmen unvanları için eğitim programına başvurular 30 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları 25 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında alınacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak." dedi.

Buna göre; Uzman ve başöğretmen unvanları için eğitim programına başvurular 30 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Bakan Özer, uzman öğretmenlik eğitim programına göre 180 saatlik eğitimin 17 Temmuz- 8 Eylül tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitim programına göre 240 saatlik eğitimin ise 17 Temmuz- 18 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN UNVAN BAŞVURULARINI KİMLER YAPABİLİR?

Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim programına kimlerin başvuruda bulunacağına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Öğretmenlik kariyer basamakları için uzman öğretmenlik eğitim programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler; başöğretmenlik eğitim programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecek."

Yazılı sınavın uzman ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere 19 Kasım Pazar günü 81 ilde yapılacağını ifada eden Özer, "Yazılı sınavlarda çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak." dedi.

Özer, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlerin uzman öğretmenlik yazı sınavından; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenlerin ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacağını kaydetti.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, başvurularını mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.