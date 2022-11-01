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Uzman ve başöğretmenlik için kesin başvuru sonuçları açıklandı

Öğretmenler, açıklanan kesin başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 19:36
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Uzman ve başöğretmenlik için kesin başvuru sonuçları açıklandı

Uzman ve başöğretmenlik için kesin başvuru sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığınca uzman ve başöğretmenlik unvanı için başvuran öğretmenlerin kesin başvuru sonuçları açıklandı. Öğretmenler, açıklanan kesin başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Öte yandan 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. (İHA)

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