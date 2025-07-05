Uzmandan çarpıcı açıklama! Boşananlar estetik operasyonlara yöneliyor

Dünyada ve Türkiye’de boşanma oranlarının her geçen gün arttığını ifade eden FBM Tıp Merkezi'nden Prof. Dr. Hayati Akbaş, boşanmanın ardından estetik ameliyat taleplerinde artış yaşandığını söyledi. Boşanma süreci yaşayan bireylerin, yaşadıkları olumsuzlukları geride bırakmak ve yeni bir başlangıç yapmak için estetik cerrahiye başvurduğunu belirten Akbaş, bu kişilerin özellikle yüz germe ameliyatlarına ilgi gösterdiğini vurguladı.

Boşanan bireylerin yeniden kendilerini iyi hissetme isteğiyle estetik cerrahiye yöneldiğini aktaran Prof. Dr. Akbaş, yaşadığı dikkat çekici bazı vakaları da paylaştı.

"BOŞANMA SONRASI YENİ BİR BAŞLANGIÇ İSTEĞİ"



Akbaş, "50 yaşlarında bir erkek hastam geldi. Yüz gençleştirme ameliyatı olmak istediğini söyledi. Nedenini sorduğumda ‘Eşim benden boşandı ve giderken yaşlandığımı, güzel olmadığımı söyledi. Bu sözler zihnimde yer etti’ dedi. Ameliyatını gerçekleştirdik. Bir başka kadın hasta ise yurt dışından geldi. Yüz germe ameliyatı sonrası uyanırken, ‘Seni boşayacağım’ diye bağırdı. Sebebini sorduğumda, ‘Eşim bana yıllarca sen kadın mısın? Çok yaşlısın’ diyerek hakaret ediyordu. Bu nedenle yıllar sonra estetik ameliyat olmaya karar verdim’ dedi. Bu tür nedenlerden dolayı yüz germe ameliyatı olmak istiyorlar" diye konuştu.

"YENİ BİR HAYATA YENİ BİR YÜZLE BAŞLAMAK İSTİYORLAR"



Boşanma sonrası estetik operasyonların psikolojik bir ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Prof. Dr. Akbaş, "İnsanlar eskiyi unutmak, yeni bir sayfa açmak ve aynaya baktıklarında kendilerini daha genç ve iyi hissetmek istiyorlar. Bu nedenle boşanan kadın ve erkeklerde yüz germe ameliyatları daha sık yapılmaktadır. Ancak evli çiftler de zaman zaman bu operasyonlar için başvurmaktadır" şeklinde konuştu.