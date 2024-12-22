Uzmandan korkutan açıklama! 'Deprem üretecek kapasitede'

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde deprem konulu paneller gerçekleştirildi.

Panelde, geçmişten günümüze kadar Türkiye'de yaşanan depremlerde neden çok fazla can kaybı yaşandığı sorusuna cevap aranmaya çalışıldı.

Gerçekleştirilen panele Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy konuşmacı olarak katılım gösterdi.

"DEPREM YÖNETMELİKLERİNDE SORUN YOK"

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay, yaptığı konuşmasında Türkiye'de 1937 yılından beri hazırlanan deprem yönetmeliklerinde herhangi bir sorunun olmadığını ifade etti.

Depremlerin bilimsel açıdan önceden tahmin edilebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Canbay, "Ancak eğer ülkenizde doğru yapılaşma ve doğru imar planı olmazsa, iyi ve ahlaklı mühendisler ile inşaat ustaları yetiştirmezseniz, devlet ve kamunun kontrol mekanizmaları görevlerini tam olarak yerine getirmezse depreme karşı hiçbir önlem alamazsınız" ifadelerini kullandı.

ŞÜKRÜ ERSOY İKİ FAYA DİKKAT ÇEKTİ

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy Kuşadası Körfezi'ndeki fayların özelliğinin çok güçlü olmamalarına rağmen sık deprem üretmelerinin Ege ve Aydın'daki tüm yerleşmelerin zeminlerinin sıvılaşmaya uygun olduğunu ifade etti.

“KUŞADASI'NA DEĞİL, BATIYA DOĞRU DEPREM ÜRETECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Bu nedenle zeminle yapının birbirine barışık olması gerektiğini belirten Ersoy, “Sisam Adası'nın kuzeyinde, deniz içinde doğu-batı doğrultusunda uzanan fayın da Kuşadası'na değil, batıya doğru deprem üreteceğini düşünüyorum. Bir de Büyük Menderes fay hattı var. Bu iki fay hattı birbirinden bağımsız depremler üretecek kapasitede" dedi.

Panele Kuşadası Belediye Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Ali Atılım Kahraman, AKUT Kuşadası ekibi ve STK temsilcileri katıldı.