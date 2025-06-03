Uzmandan sınav öncesi kritik uyarı! İşte dikkat edilmesi gereken 7 madde...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na sayılı günler kala Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut, YKS öncesi iki haftalık süreçte adayların sınav psikolojisinden performansına kadar süreci etkileyecek unsurları ele aldı.

Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut, YKS öncesi adayların kalan zamanı en etkili şekilde kullanılması için yapılması gerekenleri 7 maddede sıraladı:

"1. PLANLAMADAN VAZGEÇMEYİN

Her gün için çalışma planı belirleyin, hatta plana her gün ne yiyeceğiniz bile belli olacak şekilde bir planlama yapın. Tüm derslerin konu başlıklarını çıkararak yazın ve emin olduklarınızın soru kaçırmayacağınızı düşündüğünüz konuları eleyerek kalan ve tereddüt duyduğunuz konuları planlama dahilinde soru çözümü üzerinden hangi konulara dönüş yapacaksınız ve ne zaman çalışacağınızı belirleyin. Bu plan, hedeflerinizi netleştirmenize ve zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olacaktır.

"2. KONU TEKRARLARI YAPIN

Önceki deneme sınavlarındaki hatalarınızı gözden geçirerek, hangi konularda eksik olduğunuzu belirleyin. Deneme sınavlarının analizi oldukça önemlidir. Bu analizi doğru yapmak ve çalışma planını oradaki sonuçlara göre hazırlamak "nerden başlayacağım?" sorusunun cevabı olabilir.

"3. SERİ DENEME SINAVLARI ÇÖZÜN

Sınav koşullarını simüle etmek için seri deneme sınavları çözün. Bu, zaman yönetimini öğrenmenize ve sınav stresini azaltmanıza yardımcı olacaktır. Günde 2 deneme sınavı çözerek zorlandığınız konuları çözemediğiniz soruların çözümlerine odaklanın, kaçırılan sorular aynı konuyu kapsıyorsa hızlı bir konu taraması da yapmanız daha faydalı olacaktır.

"4. MOTİVASYONUNUZU YÜKSEK TUTUN

Bu süreçte motivasyon oldukça önemlidir. Zihinsel sağlığınız ve odaklanma için motivasyonunuzu yüksek tutmak çık önemlidir. Yüksek motivasyon odaklanmayı da kolaylaştırır. Motivasyon ve odaklanma için her çeşit ekrandan ve özellikle cep telefonundan olabildiğince uzak durmalıyız. Ekran süresi hayatımızda ne kadar fazla artarsa odaklanma da o kadar azalacaktır ve bu da motivasyonumuzu olumsuz etkileyecektir. Bir diğer motivasyon kaynağımız hayal kurmaktır. Bu süreci olumlamaya ve motivasyonu arttırmaya katkı sağlayacaktır.

"5. SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, zihinsel performansınızı artırır. Stres yönetimi için egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Uyku düzeninizi artık sınava odaklı olarak belirleyin her gün yatış ve kalkış saatlerinizi standarda bağlayın, düzeninizi oluşturun. Beslenme alışkanlıklarınıza da dikkat ederek beden sağlığınıza dikkat edin. Günlük planlamanıza mutlaka kendinize vakit ayıracağınız zamanı da ayırın. Yürüyüş yapmak hem çalışma mekanı dışına çıkmak hem de beden sağlığımız açısından faydalı olabilir.

"6. SAKİN KALIN

Sınav öncesi ortalama kaygı normaldir. Rahatlatıcı aktiviteler (yürüyüş, hobiler) ile stres seviyenizi düşürebilirsiniz. Stres seviyesi ortalama düzeyde olursa hem motivasyona hem de odaklanmaya olumlu katkı sağlar fakat stres düzeyi yüksek seviyelerde olursa çalışmalarımızı ve sağlığımızı olumsuz yönde etkileyecektir. Kendimiz bu stresle başa çıkamıyorsak bir uzman desteği almak yararlı olabilir. Sakinlik sürecin kontrolü ve stres yönetimi açısından oldukça önemlidir.

"7. ANNE BABA TUTUMLARI

Ailelerin tutumları adayların kalan zamanlarında başat rol oynamaktadır. Aileler özellikle stres ve kaygı arttırıcı tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır. Davranış farklılaşması çok fazla gözlenen bir durumdur. Olduğundan farklı davranma adayların stres ve kaygı seviyesini arttırmaktadır. Bu süreç de adaylara olumsuz olarak yansımaktadır. Çok sık olmamakla beraber çocuğunuzla konuşarak kaygısını azaltmak ona yapacağınız en önemli iyiliktir. Ama bu konuşma yapılırken de normal zaman davranış kalıplarınızdan çok farklı olmamalıdır. Unutmayın ki bu sınava siz değil çocuğunuz girecek; onun hayatı, onun tercihleri ve onun başarıları olacak. Mutlu olacağı tercihleri belirlemek için bu süreçte destek olmanız çok önemli. Planlı ve disiplinli bir şekilde çalışarak hedeflerinize ulaşabileceğinizi unutmayın. Başarılar dilerim."