Uzmanı açıkladı. Ağız ve diş yaralanmalarındaki büyük tehlike ortaya çıktı

Uzmanından dikkat çeken uyarı geldi. Uzmanı, “Çocuklukta fark edilmeyen ağız ve diş yaralanmaları ileriyi etkileyebilir” sözlerini kullandı.

Uzmanı açıkladı. Ağız ve diş yaralanmalarındaki büyük tehlike ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Ağız ve diş sağlığının korunması için temizliğin önemine dikkat çeken Diş Hekimi Zeynep Bulut, çocukluk döneminde yaşanan yaralanmalara karşı da uyardı.

“MUTLAKA AİLELERE HABER VERSİNLER”

Diş Hekimi Zeynep Bulut, “Çocukların özellikle gelişim çağında yaşadıkları travmalar sonucu oluşan durumlar fark edilmezse ileriye dönük kronik bir kist oluşumuyla, ciddi bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Yaz tatili geliyor, düşme, çarpma gibi durumlarda mutlaka ailelere haber versinler. Ailelerimiz çocukların ağzını, çene bölgesini ara ara lütfen kontrol etsinler” sözlerini kullandı.

DİŞ TRAVMASI NEDİR?

Diş travması dişler, dudaklar, diş etleri, dil ve çene de dahil olmak üzere ağzın yaralanmasıdır. Ağız ve diş travmalarında yumuşak doku yaralanmaları tipik olarak çok ağrılıdır ve derhal tedavi edilmelidir. En sık görülen diş travması kırılmış veya kaybedilen bir diştir.

DİŞ TRAVMALARI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Dişiniz pozisyondan çıkmış, gevşemiş veya kırılmışsa, mümkün olan en kısa sürede dişçiye gitmelisiniz. Bir dişçiye 30 dakika içinde ulaşmak dişi kurtarmak veya kaybetmek arasında fark yaratabilir.

Küçük kırıklar kolayca dolgu ile tamir edilebilir, ancak diş minesi, dentin veya dişin dış kısmı hasar görürse, diş tam kalıcı bir taçla restore edilebilir. Travma çok şiddetli ise, dişin iyileşme şansı olmayabilir. Eğer diş ağır bir şekilde hasar almışsa bu hasarı düzeltmek için kanal tedavisi uygulanabilir. Uygulanacak tedavi dişin durumuna bağlı olacaktır.

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