Diş çürüğü çocukların eğitimini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanı açıkladı

İHA'nın haberine göre; Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Erdoğan, hazır paket gıdaların tüketimi, dişin gerektiği gibi fırçalanmaması gibi etkenlere bağlı olarak gelişen diş çürükleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Erdoğan, çürük dişlerin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dr. Yıldırım Erdoğan, çocuklarda yaşanan diş çürüklerini önlemenin en iyi yolunun fırçalamaktan geçtiğini belirterek, “Diş çürüğü dünyadaki en yaygın bakteriyel rahatsızlıktır. Okul çağı çocukların yüzde 60 ile 90'nında diş çürüğü görülebiliyor. 6-12 yaş arası çocuklar, gıdalarının yüzde 60'ına yakınını karbonhidrattan alıyor. Gıdalarla alınan şeker oranı günlük enerjinin yüzde 5'inden az olmalı. Buna dikkat edilmediği için çocuklarda çürük deneyimi oldukça yaygın durumda. Çocukluk çağı diş çürüklerini engellemek için günde 2 defa dişleri fırçalamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Peynir, çay, içine şekerli gıda eklenmemiş süt gibi gıdaların diş çürüğünü engelleyebildiğini söyleyen Dr. Yıldırım Erdoğan, “Klasik ya da otomatik diş fırça kullanımı ile ilgili çok soru geliyor. Fırçalar ile ilgili yapılan bazı çalışmalar fark bulmazken, bazı çalışmalar otomatik fırçaların daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Otomatik fırçalar, özellikle dişin arka yüzeylerini ve ara yüzleri daha iyi temizleyebilir. Dolayısıyla biz 3 yaşından sonra, çocuklara otomatik fırçayı öneriyoruz. Ebeveynler genellikle diş macunu ile ilgili sorular soruyor ama diş fırçası daha önemli bir konu, çünkü ağız hijyeninin dörtte üçünden fırça sorumlu. Peynir halk tarafından çok bilenen bir gıda. Kalsiyum, fosfor, kazein içeriği yüksek olduğu için dişlerden kaybedilen mineralleri yerine koyabiliyor ve kaybedilmesini engelleyebiliyor. Peynirin yanında çay ve süt de dişleri koruyabiliyor. Çayın içindeki flor ve polifenoller diş çürüklerini engellemede yardımcı olabilir. Ancak unutulmamalı, çay ve sütün içine şeker veya şekerli gıdalar eklendiğinde dişlerin çürümesini neden olabilir. Diş çürükleri, çocukların eğitimini olumsuz etkiyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Çay kullanımın diş çürümesine karşı önemli bir etken olduğunun altını çizen söyleyen Dr. Erdoğan, “Bizler diş çürüğü için çay öneriyoruz. Tabi küçük çocuklar için çok fazla kullanmayı önermiyoruz. Çay flor içeriği çok yüksek bir besin, bunlar çürük oluşumunu durdurabiliyor. Dişleri güçlendirebiliyor, dolayısıyla çay tüketimini destekliyoruz. Bizler soğuk çayı tavsiye etmiyoruz. Çünkü bunlar hem gazlı içecekler hem de çok yüksek şeker oranı bulunuyor. Soğuk çay yerine bildiğimiz demleme olan siyah çay diş korumasında önemli rol alıyor. 6 ayda bir çocukları görmek gerekiyor, eğer yüksek risk grubunda bulunuyorsa, 3 ayda bir de kontrol edebiliyoruz. Ne yazık ki dişler geç sentom veren organlardır. Gerçekten ciddi bir noktaya gelmeyen dişler, sentom göstermiyor. Dişlerde öyle çürükler meydana geliyor ki, bizlerde bazen göremiyoruz. Ancak radyografik yöntemlerle görme imkanımız oluyor. Dolayısıyla 6 ayda bir diş hekimine başvurarak çok daha ciddi ve pahalı durumlardan kurtula bilinir” şeklinde konuştu.