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Uzmanı açıkladı. Dış gebeliğe dikkat edilmezse öldürüyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, dış gebeliğin ihmal edilmesi durumunda ölüme yol açabileceğini ifade etmesi korkuttu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 10:13
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Uzmanı açıkladı. Dış gebelik ihmal edilirse ölüme yol açabiliyor

Uzmanı açıkladı. Dış gebeliğe dikkat edilmezse öldürüyor
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, tıpta ektopik gebelik olarak adlandırılan dış gebelik hakkında bilgilendirmede bulundu. 

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Doç. Dr. Yıldız, erken teşhis durumlarında tedavilerinin ilaç ile mümkün olacağını belirterek, “İleri vakalarda ameliyat ile tedavileri mümkün. Dış gebelik belirtileri; vajinal lekelenme ve kanama, keskin ağrılar, karnın tek tarafında meydana gelen ağrı, kilo kaybı, sindirim sisteminde bozukluk, baş dönmesi bayılma ve rektal basınçtır” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Çağlar Yıldız son olarak dış gebeliğin erken teşhis edilmediği ve hastanın tedavi görmediği durumlarda karnının içerisinde meydana gelen kanamalardan dolayı ölüm riskinin olduğunu dile getirdi.

“ERKEN TEŞHİS HASTALIĞIN TEDAVİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR”

Yıldız, “Dış gebelik, rahim içinde yerleşmesi gereken gebelik kesesinin rahim dışında başka bir yerde yerleşmesi durumudur. Erken gebelik, anne adaylarındaki kayıplarının en sık yaşandığı durumlardır. Doğum hekimlerinin en çok önemsediği durumlardır. Erken teşhis hastalığın tedavisi açısından önemli bir yere sahiptir” dedi.

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Kenan Sarıyerli
27.08.2022 10:52
Davranışlarından da tabiki ama esas bir baktığında çingene, kürt, ermeni, yahudilerin tiplerini hemen ayırabiliyorsun. Türk'lerin de Filiz Akın, Göksel Arsoy, Izzet Günay vs. N.Çehre-Kibariye aynılar  
 
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