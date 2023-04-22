Uzmanı açıkladı. Doğru ölçüde tüketilen kahve kalbin dostu

Dr. Suat Günsel Kardiyoloji Uzmanı Dr. S. Anıl Sarıca, günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden kahvenin, doğru ölçülerde tüketildiği zaman kalbimiz için koruyucu bir kalkan olduğunu söyleyerek kahvenin bazı damar hastalığı problemlerinin oluşumunu da ciddi ölçüde azalttığını vurguladı.

Uzmanı açıkladı. Doğru ölçüde tüketilen kahve kalbin dostu

İHA’nın haberine göre; Kahve içerisinde, yüksek miktarda bulunan antioksidanların, sağlığa olumlu etkilerinin olduğunu belirten Uzm. Dr. S. Anıl Sarıca, buna rağmen, tüketim şekli ve miktarının kahveyi sağlıklı bir seçenek olmaktan çıkarabileceğine de vurgu yaptı.

KAHVENİN FAZLASI ZARAR

Aşırı kahve tüketiminin kalp ve damarlar üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu uyarısında da bulunan Sarıca, tüketilmesi gereken kahve miktarları ile ilgili bilgi verdi:

“Genetik farklılıklar da göz önünde bulundurularak, günlük kafein tüketiminin 300-400 mg seviyelerinin üzerine çıkarılmamasına özen gösterilmelidir. Birim ölçü başına düşünüldüğünde ise; bir fincan Türk kahvesi 60-65 mg, 1 kupa filtre kahve 100-120 mg, 1 fincan espresso kahve 130-200 mg, 1 kupa Americano kahve 100 mg kadar kafein içeriyor. Artırılmış kafein ve kalori içerikli yeni trend kahvelerin (soğuk kahveler) vücudumuzda uzun dönem etkilerine dair daha çok çalışma ve incelemeye ihtiyaç vardır.”

Aşırı kahve tüketiminin çarpıntı, endişe, kaygı ve uyku problemleri doğurabileceğine de değinen Uzm. Dr. S. Anıl Sarıca, ilaç kullanan kişilerin ise kafeinsiz formlar tercih etmesi gerektiğini belirtti.

GÜNDE 2-4 FİNCAN KAHVE KALBE DOST

Günde 2 ila 4 fincan arası kahve tüketiminin ‘düşük tüketim’ olduğu bilgisini paylaşan Uzm. Dr. S. Anıl Sarıca, altı ve daha fazla kahve tüketiminin ise ‘ağır tüketicilik’ olarak tanımlandığını anlattı.

Günde 2 ila 4 fincan arası kahve tüketiminin sağlıklı olduğunu dile getiren Uzm. Dr. S. Sarıca, “Kardiyologlara en sık sorulan soruların başında kahve tüketiminin insan sağlığına etkileri geliyor. Kahvenin içerisinde bulunan 1000’den fazla biyolojik aktif bileşen sayesinde günde iki ila dört fincan kahve tüketimi kalbe iyi geliyor.” dedi.

Kahvenin tarih boyunca yara iyileştirme, ishal tedavisi, romatizmal doku hastalıkları ve böbrek taşı tedavisi gibi tıbbi tedavilere yönelik de kullanıldığını hatırlatan Uzm. Dr. S. Anıl Sarıca şunları belirtti:

“Kahvedeki bazı içeriklerin, damar genişletici etkileri bulunuyor. Bu nedenle kahve, kalp krizi ve inme gibi sorunlara neden olan kalp ve damar damar hastalığı problemlerinin de oluşumunu ciddi ölçüde azaltabiliyor. Özellikle günde dört ya da beş fincan kahveye denk gelen 500 mg kafein tüketimi, kalp krizlerine neden olan koroner atar damarlardaki kireçlenmelere olumlu etki edebiliyor.”

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