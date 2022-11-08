﻿Gözlerdeki yorgun ifadeden kurtulmak mümkün. Uzmanı açıkladı

İHA'nın haberine göre; Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, göz çevresinde oluşan kırışıklık, yorgun, uykusuz ve donuk görünümün ptozis ameliyatı ile ortadan kaldırabildiğine dikkat çekti.

Göz kapağı düşüklüğünün (ptozis), göz kapağının normal seviyeden aşağıda olması şeklinde görülen bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Opr. Dr. Nükhet Zaim, “Gerek görme kabiliyetinde sorunlara neden olması, gerekse estetik anlamda istenmeyen bir görüntüye sebebiyet vermesi nedeniyle göz kapağı düşüklüğü tedavi edilmesi gereken önemli bir sağlık bir durumdur” ifadelerini kullandı.

YORGUN İFADE ORTADAN KALKIYOR

Göz kapağı düşüklüğünün göz kapağını oluşturan kasların yetersiz gelişmesi ya da göz kapağındaki kasları uyaran sinirlerin rahatsızlıklarında görüldüğünü söyleyen Opr. Dr. Nükhet Zaim şu ifadeleri kullandı:

“Akşam saatlerinde, yorgunlukta, çeşitli hastalıklarda göz kapağı daha da düşebilir ve tedavisi cerrahidir. Ameliyat tekniği göz kapağını kaldıran kaşın gücüne bağlı olarak şekillenir. Bebeklerde bu durum göz tembelliğine yol açabileceğinden erken cerrahi çok önemlidir. Ameliyatın en büyük avantajı göz kapağının göz bebeğini örtmesi sonucu bloke olan görmenin açılmasıdır. Bunun yanı sıra ilave çalışan göz kaslarının oluşturduğu kırışıklıkların azalması, uykusuz, donuk ve yorgun görünümün ortadan kalkmasıdır. Göz kapaklarının eşitlenmesiyle estetik görünüme ulaşılması değer avantajdır”