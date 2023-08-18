Uzmanı açıkladı: İlkyardımı bilmiyoruz!

Vatandaşların ilkyardım konularını basite aldığı ve ilkyardımı “kendi” çözebilecekleri bir durum olarak gördükleri ortaya çıktı. Peki bu doğru mu? Uzmanı açıkladı…

Uzmanı açıkladı: İlkyardımı bilmiyoruz!

İEÜ Öğretim Görevlisi Melahat Kızıl, toplumda 112'yi aramayla ilgili bilincin oluştuğunun düşünülmesine karşın, bu bilginin sadece hastalık, trafik kazaları, kalp krizi gibi durumlarda geçerli olduğunun belirlendiğini söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Melahat Kızıl'ın yürütücülüğünde “İlkyardım Dersi” kapsamında öğrenciler, yüz yüze 390 kişiyle görüştü ve 27 soruluk ankete yanıt aradı.

İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlgi Şemin, Öğretim Üyeleri Nursun Üstünkarlı, Şenay Yıldız, Yrd. Doç. Dr. Kaan Kurtel'in de destek verdiği araştırmada, öğrenciler, anket katılımcılarını eksik ve yanlışlarına karşı bilgilendirdi.

Kızıl, toplumda 112'yi aramayla ilgili bilincin oluştuğunun düşünülmesine karşın, bu bilginin sadece hastalık, trafik kazaları, kalp krizi gibi durumlarda geçerli olduğunun belirlendiğini söyledi. İlkyardımın basite alındığını kaydeden Kızıl, “İnsanların ilkyardım konusunda belli özgüvenleri ve müdahale etme istekleri var. Kişiler okul yıllarında öğrendikleri ilkyardım bilgilerini hala daha muhafaza ediyor. İlkyardım uygulamalarının değişebileceği ya da farklı uygulamalar olabileceği hakkında herhangi bir fikirleri bulunmuyor” dedi.

“EĞİTİMİ ALANLAR BİLGİLERİNİ YENİLEMELİ”

112 Acil Servis'in sadece ambülans çağırmak için değil ilkyardım ve acil yardım konusunda belli direktifleri almak için de kullanıldığını ancak vatandaşların bu durumu bilmediğini kaydeden Kızıl, ilkyardım eğitimi alan bireylerin de bilgilerinin sürekli yenilenmesi gerektiğini aktardı. Bilinçsizce yapılan ilkyardımın kişilerin ölümüne ya da sakat kalmasına neden olduğunu vurgulayan Kızıl, “İnsanların ilkyardım konusunda bilinçlenmesini ve yanlış ilkyardım uygulamalarından kaçınmalarını hedefliyoruz. Anketimiz gönüllü katılım esasına göre yapıldı. Yanlış olan her bilgi için eğitim verildi. İlk müdahalenin hızla yapılması hayatta kalma şansını arttırıyor” diye konuştu.

– Sağlıkla ilgili acil bir durumda hangi numarayı ararsınız sorusuna; katılımcıların yüzde 6,4'ü İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma Sağlık Projesi AKS 110'nu arayacağını, yüzde 91,5'i 112'ye ulaşacağını söyledi.

– Yere yığılıp kalan birini gördüğünüzde nasıl müdahale edersiniz sorusuna; yüzde 43,3'ü 112'yi arayacağını belirtti. Soruya, 7,4 oranında yüze su veya kolonya serpeceğini, 7,6'sı yüzüne tokat atacağı yanıtını verdi. Ayrıca yumruk, tekme atabileceğini belirtenler de oldu.

– Bir kazada kopan uzvu nasıl muhafaza edip acil servise ulaştırırsınız sorusuna; katılımcıların yüzde 11,3'ü 112'yi ararım, yüzde 18,7'si organı bir beze sararım, yüzde 27,4'ü buzdolabına koyarım, yüzde 6,7'si buzun içine koyacağını belirtti. Katılımcıların bazıları kopan organa ‘zeytinyağı sürerim' yanıtını verdi.

– Böcek veya yılan sokmalarında nasıl müdahale edersiniz sorusuna; yüzde 21,5'i 112'yi ararım, yüzde 15,4'ü turnike yaparım, yüzde 11,8'i kan akıtırım, yüzde 13,6'sı emerim, yüzde 5,9'u buz koyarım dedi. Örtü ile bağlarım, o bölgeyi yıkarım, evdeki ilaçları uygularım, yoğurt sürerim, tütün basarım, zeytinyağlı bez sararım, çamur sürerim gibi yanıtlar da oldu.

– Bayılan kişiye nasıl müdahale edersiniz sorusuna da yüzde 18,2'si 112'yi ararım, yüzde 6,4'ü ayaklarını yükseğe kaldırırım, yüzde 12,6'sı yüzüne su serperim, yüzde 32,8'i kolonya koklatırım, yüzde 5,9'u tokat atarım yanıtını verdi. Ayrıca sarsarım, korkuturum gibi yanıtlar verenler de bulundu.

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