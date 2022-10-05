Uzmanından kronik hastalığı olanlara 8 sonbahar önerisi

CNN Türk'te yer alan habere göre; Sıcak yaz aylarından sonra havaların soğumaya başlaması bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği bildirildi.

Diyabet, tansiyon, kalp ve akciğer rahatsızlıkları gibi kronik hastalığı olanları mevsim geçişleri daha fazla etkilediği vurgulandı.

Mevsim şartlarına göre kıyafet tercih etmek, beslenmenin mevsime göre düzenlenmesi, ilaçların ayarlanması gibi önlemler kronik hastalığı olanlar için hayati önem taşıyabildiği ifade edildi.

Uz. Dr. Ayça Serap Çakır, sonbahar ve kış aylarında kronik hastalığı olanların dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Özellikle de bu bilgilerde 8 sonbahar önerisi dikkat çekti.

İŞTE UZMANINDAN KRONİK HASTALIĞI OLANLARA 8 SONBAHAR ÖNERİSİ…

1-Yedek kıyafet almadan dışarı çıkmayın

2-Üşümeyeyim derken terlemeyin

3-Aşılarınızı ihmal etmeyin

4-Sporu sabah erken saatlerde yapmayın

5-Bağışıklık sisteminizi taze meyve sebzelerle güçlendirin

6-Güneşsiz günlerde d vitamini seviyenizi ölçtürün

7-Polenlere dikkat edin

8-İlaçlarınızı mevsime göre ayarlayın