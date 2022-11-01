Uzmanı hemoroid tedavisindeki müjdeyi açıkladı

İHA’nın haberine göre; Hemoroid hastalığının fizyolojik olarak makatta bulunan damar ağlarının deforme olmasıyla dışarı doğru sakma ve şişme hastalığı olduğunu belirten uzmanlar, hastalığın erken tedavisinde lazer ile yüzde 80 çözüm olabileceğini dile getirdi.

Durğun, makatta bulunan damar ağlarının normalde makatın istirahat halinde dışarı doğru gaz kaçağının oluşmasını önleyen yastıkçıklar olduğunu belirterek, “Bu yastıkçıklar belli bir süre sonra deforme olurlarsa dışarı doğru sarkıp hemoroidel hastalık oluştururlar” ifadelerini kullandı.

“HEMOROİD PAKESİ SÖNDÜRÜLÜR”

Hastalığın evresine göre çeşitli tedavi yöntemlerinin bulunduğunu açıklayan Durğun şu sözleri söyledi:

“Tedavileri de hastalara göre seçmekteyiz. Yani hastanın klinik muayenesinden sonra hastanın hemoroid evresine göre prosedür belirlenir. Lazerli tedavi, son 10 yıldır oldukça popüler kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde hemoroid pakesinin köküne kalem şeklinde küçük bir prob ile girerek bu pakedeki damar ağlarına 3 veya 5 atış yapılarak hemoroid pakesi söndürülür”

“Lazer yöntemi açık ameliyatla karşılaştırıldığı zaman, ameliyat sırasında herhangi bir kesik ve dikme işlemi olmadığından dolayı hastalara da postoperatif ağrı çok daha azdır” diyen Durğun, “Günübirlik sayılabilecek bir işlem olduğu için erken dönem taburculuk avantajı var. Sonrasında özellikle çalışan hastalar için işine dönüş süresi çok daha kısadır” ifadelerinde bulundu.

Hemoroidi prosedürü belirlendikten sonra evresine göre tedavi şeklinin uygulandığını belirten Durğun, “Lazer tedavisi uygun evreye yapıldığı zaman kalıcı çözümler sağlamakta. Başarı oranı ise yüzde 80 civarındadır” dedi.

“HASTANEYE BAŞVURU GEÇ OLDUĞU İÇİN HEMOROİD EVRESİ İLERLEMİŞ OLUYOR”

Hemoroidin başlıca ortaya çıkış sebeplerini açıklayan Durğun, “Kabızlık, ishal, kötü beslenme alışkanlıkları, yetersiz sıvı alınması hemoroidin asıl sebeplerinden dolayıdır. İnsanlar hastaneye başvurularını geciktirdikleri için hemoroid evreleri genelde ilerlemiş oluyor. Biz hastaları muayene ettiğimizde genelde 3’üncü ve 4’üncü evrede hastaları görüyoruz. Bu dönemde cerrahi seçenekten başka bir seçenek olmuyor. Ama hemoroid hastalığı tedavisinde aslında konzervatif dediğimiz diyet ve ilaç tedavileri çok önemli bir yer tutmakta. Diyet tedavileri dediğimiz günlük lif alımını artırmak ve en az 2 litre sıvı alımının yapılması ortalama yüzde 50 civarında semptomatik iyileşme sağlıyor. İlaç tedavileriyle birlikte hemoroid hastalıklarının yüzde 80’i semptomatik olarak tedavi edilebiliyor. Fakat hastaneye başvuru süreci geciktiği zaman başvuran hastaların büyük bir kısmı maalesef ameliyat olma durumunda kalıyor” diye konuştu.