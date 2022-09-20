﻿Okulların açılmasıyla birlikte enfeksiyon şikayetleri arttı. Uzmanı açıkladı

İHA'nın haberine göre; Uzm. Dr. Betül Altan, sık görülen hastalığın tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Dr. Altan, “Çocuklarda beslenmeye ve uyku saatlerine dikkat edilmesi çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi adına önemlidir“ ifadelerini kullandı.

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları doktorlarından Uzm. Dr. Betül Altan, okul döneminde sık görülen hastalığın tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vererek çocukların bol sıvı alımı, kaliteli uyku ve yeterli-dengeli beslenmesinin önemine dikkat çekti.

“BURUN TEMİZLİĞİNİN YANI SIRA BOL SIVI ALIMI, KALİTELİ UYKU VE YETERLİ-DENGELİ BESLENME ÖNEMLİDİR”

Uzm. Dr. Betül Altan, çocukların kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre kalmalarının enfeksiyon riskini arttırdığından bahsederek şu sözleri kullandı:

“Okulların açılması, çocuklarda enfeksiyon, alerji gibi hastalıkların da görülme sıklığını arttırmaktadır. Bunun sebebi çocukların, kapalı ve kalabalık ortamlarda daha uzun süre kalmalarıdır. Toplu şekilde havasız ve kapalı ortamlarda bulunulması enfeksiyon artışına sebep olabilmektedir. En sık görülen okul çağı enfeksiyonları, viral üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Genellikle kısa sürede kendiliğinden iyileşir. Bu aşamada serum fizyolojik veya okyanus suyu ile burun pasajının açık tutulması sağlanmalıdır. Aksi takdirde hastalığın orta kulak iltihabı, bronşiolit veya zatüreye ilerleme riski artar. Burun temizliğinin yanı sıra bol sıvı alımı, kaliteli uyku ve yeterli-dengeli beslenme önemlidir”

“SIK HASTA OLAN ÇOCUKLAR MUTLAKA BİR UZMAN TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMELİ”

Uzm. Dr. Altan, “Enfeksiyon sıklığını azaltmak için el hijyenine ve kişisel eşyaların hijyenine dikkat edilmelidir. Yeterli ve dengeli beslenmek, bol sıvı tüketmek, uyku saatlerine dikkat etmek çocukların bağışıklık sistemini güçlenmesi için önemlidir. Okullarda sınıflar sık sık havalandırılmalı, ev içinde çocuklar sigara dumanına maruz bırakılmamalıdır. Çünkü sigara dumanına maruz kalan çocukların enfeksiyon ve bonşiolit riski ciddi olarak artmaktadır. Bunların yanı sıra çocuklar paket gıdalardan uzak tutulmalı, yeterli ve dengeli beslenme konusunda destek olunmalıdır. Hasta olan çocukların mümkün olduğunca evde istirahati uygundur. Viral enfeksiyon düşündüğümüz çocuklara antibiyotik tedavisine başlamıyoruz. Uygunsuz antibiyotik kullanımı başka hastalık etkenlerine direnç gelişmişse ve bağırsaktaki faydalı bakterilerin kaybına neden olabilmektedir. Yılda dörtten fazla kulak enfeksiyonu, iki ve ikiden fazla sinüzit, iki aydan uzun süre etkili olmayan antibiyotik tedavisi, ağızdan ve deriden süregen mantar enfeksiyonu durumları immun yetmezlik açısından bir uzman tarafından değerlendirilmedir” şeklinde konuştu.