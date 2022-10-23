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Uzmanından kadınlara rahim kanseri müjdesi

Prof. Dr. Özer Öztekin, rahim ağzı kanserinin tedavisi ve korunma yolları konusunda açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 09:14
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Uzmanı açıkladı. Rahim ağzı kanserini aşılarla önlemek mümkün

Uzmanından kadınlara rahim kanseri müjdesi
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İHA’nın haberine göre; Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Prof. Dr. Özer Öztekin, dünyada kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser türü olan Rahim ağzı kanseri hakkında önemli açıklamalarda bulunarak kanserin tedavisi ve korunma yolları konusunda bilgi verdi.

Prof. Dr. Özer Öztekin,  “Rahim ağrı kanserleri; ilk cinsel ilişkiye erken yaşta başlayan, ilk doğumunu çok erken yaşta gerçekleştiren, bağışıklık sistemi zayıf olan, doğum kontrol haplarını çok uzun süre kullanan kişilerde görülme ihtimali yüksektir” dedi.

Prof. Dr. Özer Öztekin, “Rahim ağzı kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser türüdür. Rahim ağzı kanserinin sebebi HPV dediğimiz bir virüstür. Bu virüs olmadan rahim ağzı kanseri gelişmez. HPV dediğimiz virüsünün dünyada yaklaşık olarak iki yüz kadar alt tipi mevcuttur. Bu alt tiplerden 14 tanesi yüksek riskli olarak kabul edilip kanser ile ilişkilendirilmiştir. Rahim ağrı kanserleri; ilk cinsel ilişkiye erken yaşta başlayan, ilk doğumunu çok erken yaşta gerçekleştiren, bağışıklık sistemi zayıf olan, doğum kontrol haplarını çok uzun süre kullanan kişilerde görülme ihtimali yüksektir” dedi.

“RAHİM AĞZI KANSERLERİ GEÇ BELİRTİ VEREN KANSER TÜRLERİNDENDİR”

Rahim ağzı kanserindeki başlıca şikayetleri sıralayan Prof. Dr. Özer Öztekin, hastalığın geç belirti gösteren kanserler arasında yer aldığını vurguladı. Prof. Dr. Öztekin, kadınlara 3 yılda bir taramalarını yapmalarını önererek, “Rahim ağzı kanserleri geç belirti veren kanser türlerindendir. Çoğunlukla belirti olmadan rahim ağzı kanseri taraması sırasında yakalarız. Belirti verdiği durumlarda ise, genital bölgede ortaya çıkan siğiller, ilişki sonrası kanama en önemli şikayetlerden biridir. Bunların dışında kötü kokulu akıntı başlıca şikayetlerdendir. Bu tür şikayetleri yaşıyorsanız erken teşhis amacıyla mutlaka en kısa zamanda bir uzmana başvurmanızda fayda vardır. Sık karşımıza çıkan sorulardan biri de rahim ağzı kanserinden korunma yollarının neler olduğu ile ilgilidir. Rahim ağzı kanseri HPV virüsü ile ilişkilendirildiği için HPV taramalarının yapılması kanser taramalarında işimize yarayacaktır. Dolayısıyla rahim ağzı kanserinden korunmanın en önemli yolu smear ve HPV taramalarının zamanında yapılmasıdır. HPV taramasını dünyadaki güncel klavuzlara göre 21 ile 65 yaş arasında yaptırılmalıdır. 21 yaşından itibaren üç yılda bir tarama yapılması önerilmektedir. Ancak smear taramasını HPV virüsü ile birlikte yapıyorsak ve son tetkiklerimiz negatifse 3 yılda bir taramaların yapılması önerilmektedir” diye konuştu.

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