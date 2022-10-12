﻿Uzmanı sağlıklı neslin ilk adımını açıkladı

İHA’nın haberine göre; Emzirmenin faydaları ve anne sütünün bebeklerin gelişimindeki rolüne dikkat çeken etkinliklerde anne sütünün faydaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Açılan stantta bilgilendirmede bulunan ve anne sütünün önemine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mustafa Konur şu sözleri kullandı:

“EMZİRME ANNE VE BEBEKLER ARASINDA GÜVENLİ BAĞLARIN OLUŞMASINA KATKI YAPIYOR”

“Anne sütü bebekler için hayati önemde, özellikle ilk 6 ay hem bebekler hem de annelerin sağlığı faydalıdır. Bebekleri gelecekteki hastalıklardan, kanserlerden, diş çürüklerinden ve alerjik hastalıklardan korunmasını sağlıyor. Bebeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan anne sütünün ilk 6 ay sonrasında da 2 yaşına kadar devam etmesini öneriyoruz. Bunun yanında emzirme anne ve bebekler arasında güvenli bağların oluşmasına katkı yapıyor.”

“LÜTFEN BEBEKLERİMİZİ ANNE SÜTÜNDEN MAHRUM BIRAKMAYALIM”

“Emzirme aynı zamanda kadınların da bazı kanser türlerine karşı korunmasını da sağlıyor. Anne sütünün önemine dikkat çekecek birçok etkinliği organize etmeyi önemsiyoruz. Çünkü sağlıklı bir neslin yetişmesindeki ilk adımın annelerden başladığını biliyoruz. İlerde de bizim karşımıza çıkabilecek birçok hastalığa karşı koruma sağlayarak işimizi kolaylaştıran anne sütünden çocuklarımızın yeterince beslenmesi gerektiği inancındayız. Lütfen bebeklerimizi anne sütünden mahrum bırakmayalım”