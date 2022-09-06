Sağlıklı ve dinamik bir cilt için neler yapılabilir? Uzmanı açıkladı

CnnTürk’ün haberine göre; Herkes güzel, temiz ve ışıltılı bir cilt ister çünkü canlı bir cilt sağlık ve enerjinin işareti olduğu vurgulandı. İyi bir cilt elde etmek zaman ve çaba gerektirdiği bildirildi. Bir cilt bakımı rutinine sahip olmak, hayalini kurduğunuz canlı ve dinamik cildi elde etmenin harika bir yolu olduğu vurgulandı.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, sağlıklı, pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilde sahip olabilmek için neler yapılması gerektiğini anlattı.

İşte tek tek yapılması gerekenler…

-Yüzünü her gün yıkayın

Günlük cilt temizliği, gözeneklerinizi tıkayan, size donuk bir görünüm veren cildinizdeki kir ve yağı temizler. Sabah ve akşam yüzünüzü küçük bir damla yüz yıkama jelini parmaklarınızla dairesel hareketlerle masaj yaparak yıkayın. Doğal deniz suyu içeren ürünler kullanmak yüzünüze mineraller sağlayacaktır. Cildinizi çok sıcak suyla durulamak, cilt bariyerinizi doğal yağlarından arındırabilir, bu da cildi kurutabilir ve bariyerin bozulmasına neden olabilir. Bu yüzden ılık su kullanmalısınız.

-Sağlıklı besinler yemelisiniz

Yağlı balıklar, avokado ve kuruyemişler gibi sağlıklı yağlar bakımından zengin besinler cildi nemli ve esnek tutmaya yarar. Sebze, meyve ve yağsız protein gibi besinler cilt için oldukça faydalıdır. İşlenmiş şeker, beyaz ekmek, pirinç ve paketlenmiş atıştırmalık yiyecekler gibi basit karbonhidratlar cildinizin sağlığını tehlikeye atabilir ve görünümünü matlaştırabilir.

-Makyajınızı temizleyin

Cildinizin nefes alması gerekir. Makyaj yüzünüzdeki gözeneklerinizi tıkar ve ihtiyaç duyduğu havayı almasını engeller. Siyah nokta ve kusurları yok etmek için, her gece yatmadan önce makyajınızı temizleyin. Cilt tipinize uygun bir temizleyici ile yüzünüzdeki makyajı nazikçe çıkarın.

-Bol bol su için

Vücudunuzdaki her bir hücre, suya ihtiyaç duyar. Cildiniz yeterli nem olmadan pul pul, mat ve yaşlı görünmeye başlayabilir. Cildinizin en iyi şekilde görünmesini sağlamak için yeterli miktarda su içmelisiniz.

-Düzenli egzersiz yapın

Düzenli egzersiz, vücudunuzu güçlendirirken kanser, diyabet ve kardiyovasküler hastalık geliştirme riskinizi önemli ölçüde azaltır. Sağlıklı bir cilt için egzersiz de gereklidir. Kalp atış hızınızı artırmak kan damarlarını genişleterek cilt hücrelerine verilen oksijen ve besin miktarını artırır. Egzersiz sırasındaki iyileştirilmiş dolaşım, toksinlerin vücudunuzdan atılmasına da yardımcı olur.

-İyi bir uyku

Kötü bir gece uykusunun belirtileri, şiş gözler veya göz altı torbaları şeklinde cildinizde hemen ortaya çıkacaktır. Yetersiz uyku düzeni cildinize zarar verebilir. Hücreler uyku sırasında yenilendiğinden, yaşlanma belirtileriyle savaşmak için bol bol dinlenmek şarttır.

-Güneş kremini kullanın

Sağlıklı bir cildi korumanın en önemli kuralı her gün güneş kremi sürmektir. Kısa süreliğine dışarıda olsanız bile, UV hasarı birikebilir, sonunda kırışıklıklara, güneş lekelerine ve diğer yaşlanma belirtilerine yol açar.

-Cildinizi nemli tutun

Kuru cilt elastikiyetini kaybeder, ince çizgilerin ve kırışıklıkların daha kolay görülmesini sağlar. Bu nedenle her sabah ve akşam hafif bir nemlendirici sürmelisiniz. Yağlı cilt tipine sahip olanlar da cilt tipine uygun nemlendiriciler tercih etmelidir.

-Peeling yapın

Peeling yapmak, cildinizin uzun vadede parlaklığını artırmanın ve güçlendirmenin en iyi yollarından biridir. Ölü hücreleri temizlediğinizde, ışığı güzelce yansıtan daha net ve pürüzsüz bir cilt yüzeyi ortaya çıkar. Doğru peeling uygulaması için doktorunuza başvurmanız önerilmektedir.

-Cildi güçlü ve sağlıklı tutmak için aloe vera kullanın

Aloe vera iyileştirici özelliklere sahiptir ve hücre yenilenmesine yardımcı olur. Ayrıca gözenekleri tıkamadan yatıştırır ve nemlendirir. Her gün yüzünüzü yıkadıktan sonra aloe vera kullanmak cildinize sağlıklı bir ışıltı verir. Aloe veraya alerjiniz olabilir. Önce kolunuza küçük bir miktar sürerek test edin ve 24 saat içinde herhangi bir reaksiyon olmazsa, kullanımı güvenli olacaktır.

-Yoğun darbeli ışık tedavisi

Yoğun darbeli ışık tedavisi cildin daha dinamik ve sağlıklı görünmesi için tercih edilen işlemler arasındadır. İşlem sırasında, hızlı ışık darbeleri derinin üst katmanları aracılığıyla pigmentli veya vasküler lezyonlara yönlendirilir.

Lezyondaki pigment ışığı emer ve biyolojik süreçler bu hedefi yok eder. Günler içinde, vücut pigmentli hücreleri doğal olarak çıkarır ve yerine taze, hasarsız hücreler koyar. Tedavi edilen bölgedeki cilt giderek daha temiz, daha genç ve sağlıklı görünür.

Yoğun darbeli ışık tedavisi güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, kızarıklık, donuk görünen cilt ve diğer gözle görülür yaşlanma belirtilerini vücudunuzun hemen hemen her yerinde tedavi etmek için kullanılabilir. Kolları, bacakları, göğsü ve omuzları gençleştirmek için sıklıkla kullanılır.

-Maske kullanmayı deneyin

Maskeler, fazla yağları çıkarmak, ölü cildi temizlemek ve nemi artırmak için derinlemesine nüfuz ederek ihtiyaç duyulan nemi sağlamanın harika bir yoludur.