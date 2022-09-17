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Sonbaharda saç dökülmesini azaltmanın yolları. Uzmanı açıkladı

Yazın güneş ışınlarına, tuzlu ve klorlu suya maruz kalarak zayıf düşen saçlar mevsim geçişlerinde daha fazla dökülebiliyor. Uzmanı sonbaharda saç dökülmesini azaltmanın yollarını açıkladı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 16:47
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Uzmanı açıkladı. Sonbaharda saç dökülmesini azaltmanın yolları

Sonbaharda saç dökülmesini azaltmanın yolları. Uzmanı açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Dr. Gökay Bilgin, sonbaharda saç dökülmesi sorununda artış yaşandığını söyleyerek, “Bu dönemde beslenmeden saç bakımına kadar alınabilecek bir dizi önlemle süreci yavaşlatmak mümkün” ifadelerini kullandı.

SAÇLAR KENDİ TİPİNE UYGUN SIKLIKTA YIKANMALI

Dr. Bilgin, saç derisinin her saç telini kaplayan, saçı besleyen, yumuşatan ve koruyan doğal yağlar ve maddeler ürettiğini belirterek şunları söyledi:

“Her yıkamada bunlar şampuan içindeki maddelerin etkisiyle temizleniyor ve saçların doğal koruması ortadan kalkıyor. Bu nedenle saçlar kendi tiplerine uygun sıklıkta yıkanmalı. Mesela kuru saçlara sahip olanlar saçlarını haftada 2-3 kere, yağlı saçlara sahip olanlar her gün yıkayabilir. Saçların da sıcak su ile değil, ılık su ile yıkanmasını tavsiye ediyoruz çünkü sıcak su, saç köklerinden ekstra yağ üretimini uyararak kafa derisine ve saçlara zarar veriyor. Saç kurutma makinesini de tavsiye etmiyoruz ama kullanılacaksa da makinenin soğuk hava düğmesine basılmasını öneriyoruz. Sıcak hava tellere ciddi zarar vererek kırılma, kıvrılma ve kırık uçlara neden oluyor”

“CİLT VE SAÇIN DOĞAL PROTEİNİ”

Dr. Bilgin, proteinlerin vücudun ana yapı taşları olduğunu aktararak şunları belirtti:

“Proteinden fakir bir diyetle beslenmek saçların güçsüzleşmesine ve mevsim geçişlerinde daha fazla kaybına yol açar. Dolayısıyla sonbaharda saç kaybının önüne geçmek için her gün yeterli miktarda protein alınmasını öneriyoruz. Ayrıca bu dönemde sebze, meyve ve yeşil salata miktarını artırmak da saçları korumaya yardımcı oluyor. Beslenmenin yanı sıra özellikle mevsim geçişlerinde saçların bakımı daha da önemli hale geliyor. Saç ürünlerini içeriklerini bilerek, bilinçli bir biçimde kullanmak gerekiyor. Köpük oluşturmak için kullanılan sülfatlar cildi tahriş ediyor, koruyucu parabenler hormon fonksiyonunda ve dengesinde bozulmaya neden oluyor, koku için kullanılan ftalatlar ise potansiyel kanserojenler. Oysa hindistan cevizi, zeytin, jojoba gibi bitkisel yağların nemlendirici ve güçlendirici etkisi bulunuyor. Hidrolize keratin de cilt ve saçın doğal proteini”

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