Uzmanı açıkladı: Sürekli bel ve boyun ağrısı yaşayanlar doktora başvurmalı

Bel ve boyun ağrılarının %95’inin mekanik kökenli olduğunu belirten Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Candan Hundemir ise bel ve boyun fıtıkları hakkında bilinmesi gerekenleri anlatırken hastalar için yol haritası çiziyor.

Özellikle bilgisayar başında uzun süre vakit geçirdiğimiz teknoloji çağında kaçınılmaz bir sorun haline gelen bel ve boyun ağrıları, zararsız olabileceği gibi çeşitli sağlık sorunlarına da işaret edebiliyor. Günümüzün tempolu yaşamı, saatler boyunca masa başında çalışma, yanlış duruş alışkanlıkları gibi faktörler, bel ve boyun ağrılarını tetikleyerek günlük yaşamı olumsuz etkileyebilirken, fıtık gibi problemlere de yol açabiliyor. Bel ve boyun ağrılarının %95’inin mekanik kökenli olduğunu belirten Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Candan Hundemir ise bel ve boyun fıtıkları hakkında bilinmesi gerekenleri anlatırken hastalar için yol haritası çiziyor.

“Omurlar arasındaki kıkırdakımsı yapıların hasar görmesi, fıtığa neden oluyor”

Opr. Dr. Candan Hundemir, “Bel ve boyun ağrıları kasların, bağların veya eklemlerin zorlanmasıyla yaşanıyor. Bunun temelinde genellikle ciddi bir sorun yatmamakla birlikte istirahat, ilaç veya fizik tedavi gibi cerrahi dışı yöntemlere iyi yanıt verebiliyor. Ancak, cerrahi olmayan bu yöntemler sırasında, aslında var olan sağlık sorunları gözden kaçırılabiliyor. Bunların başında da bel ve boyun fıtıkları geliyor” diyerek şu bilgileri paylaştı:

“Bel ve boyun fıtıkları, omurlar arasında bulunan kıkırdakımsı yapıların hasar görmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Bu yapılar, omurgaya gelen fazla yükü emerek dengeliyor. Aşırı yüklenme ise bu yapıların bozulmasına, yıpranmasına ve aşınmasına yol açıyor. Yaşla birlikte kıkırdaklar suyunu kaybederken, onları bir arada tutan zarın yırtılmasına neden olabiliyor. Bu durum, kıkırdakların bulunduğu yerden omurilik ve sinirlerin geçtiği kanala doğru taşmasını, yani fıtıklaşmasını ve bu yapıların itilmesini tetikliyor.”

“Şiddetli ve sürekli ağrılarda doktora başvurmaları gerekiyor”

Opr. Dr. Candan Hundemir, bel boyun fıtıklarının belirtilerini şu şekilde açıkladı: “Bel ve boyun fıtıklarının belirtileri arasında bel veya boyunda şiddetli ağrı, bacaklarda veya kollarda uyuşma ve karıncalanmanın yanı sıra güçsüzlük, hareket kısıtlılığı ve reflekslerde azalma bulunuyor. Bu belirtiler, fıtığın omurilik veya sinir köklerine baskı yapmasıyla gerçekleşiyor ve hastanın günlük yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Böylesi bir aşamada hastaların mutlaka bir cerraha danışması gerekiyor.”

“Cerrahi müdahale, mutlak sonuç verir"

Bel ve boyun fıtıklarında cerrahi müdahaleyi tercih etmenin mutlak sonuç veren bir tedavi şekli olduğunu aktaran Opr. Dr. Candan Hundemir, “Cerrahi müdahale, şiddetli ve sürekli ağrı, nörolojik belirtilerin kötüleşmesi gibi durumlarda uygulanıyor. Ayrıca yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi, fizik tedavi, istirahat gibi ameliyatsız yöntemlere yanıt alınamaması veya hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen durumlarda da cerrahi müdahale düşünülebiliyor. Dolayısıyla, cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olduğu durumlarda bu seçeneğin tercih edilmesi hasta için kritik bir önem taşıyor” dedi.

“Erken teşhis ve doğru tedavi ile bel ve boyun fıtıklarının etkileri en aza indirilebilir”

İstanbul, Bakırköy’de kliniği olan ve omurga ve omurilik hastalıkları konusunda hastalarına uygun tedaviler sunan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Candan Hundemir, cerrahi tedavinin fıtıklaşmış kıkırdağın çıkarılması veya omurların sabit hale getirilmesi gibi işlemleri içerebildiğine dikkat çekiyor ve sözlerini şöyle sonlandırıyor:

“Cerrahinin amacı, sinirler üzerindeki baskıyı azaltmak ve hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Bel ve boyun fıtıkları da yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ciddi sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, cerrahi müdahale gerektiren durumlarda felç olmayla ilgili geriye dönüşü olmayan bir yola girmemek için erken ve hızlı karar almak gerekiyor. Ayrıca, doktor yönlendirmeleriyle bel ve boyun sağlığının korunması için doğru duruş, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat etmek de elzem.”