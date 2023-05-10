Uzmanı açıkladı. Tatlı bağımlılığının 12 işareti

Dr. Fevzi Özgönül, tatlı bağımlılığının 12 işaretini anlattı.

Uzmanı açıkladı. Tatlı bağımlılığının 12 işareti

CNN Türk’ün haberine göre; Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele eden o kadar dernek varken tatlı bağımlılığı insanlara şaka gibi geliyor ve sanki yaramazlık yapan çocuklar gibi düşünülüp hiç önem verilmediği biliniyor. Hatta ısrar ile bu bağımlılık körüklendiği bildirildi.

TATLI BAĞIMLISI OLDUĞUMUZU NASIL MI ANLARIZ?

Dr. Fevzi Özgönül, tatlı bağımlılığının 12 işareti şu şekilde:

1- Çay ve kahve içerken mutlaka şeker ekliyorsanız

2- İçeceklerinizi genelde şekerli içeceklerden seçiyorsanız

3- Yemeklerden sonra mutlaka bir tatlı isteği geliyorsa

4- Çay veya kahve içerken yanında mutlaka bir şeyler yemek istiyorsanız

5- Sık başınız ağrıyor ve tatlı bir şey yediğinizde baş ağrınız geçiyorsa

6- Ekmek, makarna veya pilav olmadan doymuyorsanız

7- Market alışverişinizde sepetinizde mutlaka tatlı bir atıştırmalık varsa

8- Yolda giderken pastane veya unlu mamül dükkanlarını fark ediyorsanız

9- Evinizde veya iş yerinizde mutlaka tatlı bir atıştırmalık bulunuyorsa

10- Gece buzdolabını açıp bir parça da olsa tatlı yiyorsanız

11- Su içmeyi hiç sevmiyorsanız, suyun tadı size acı geliyorsa

12- Toz şekerini veya küp şekeri nadir de olsa tek başına yediğiniz oluyorsa; Dikkat edin sizde tatlı bağımlılığı başladı demektir.

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