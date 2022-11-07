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Uzmanından korkutan zehirli mantar açıklaması

Ordu’da son günlerde mantar zehirlenmelerinde artış yaşanırken, Ünye İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Yusuf Güney, bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:16
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Uzmanı açıkladı: Zehirli mantarı ayırt etmek mümkün değildir

Uzmanından korkutan zehirli mantar açıklaması
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İHA’nın haberine göre; Ünye İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Yusuf Güney, mantar zehirlenmelerinin ilk ve sonbahar aylarında arttığını ifade etti. Güney, “Mantarların zehirli olup olmadıklarına şekline, rengine bakarak anlamak mümkün değildir, mantarın zehri hiçbir şekilde yok edilemez” sözlerini kullandı.

Zehirlenmelerin özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olduğuna dikkat çeken Güney, doğadaki mantarların zehirli olup olmadığının ayırt edilemediğini, insanların kültür mantarı tüketmeleri gerektiğini aktardı.

“MANTARIN ZEHRİ HİÇBİR ŞEKİLDE YOK EDİLEMEZ”

Mantar zehirlenmesinin doğal alanda yetişen, yapısında zehirli maddeler bulunan mantarların tüketilmesiyle oluştuğunu kaydeden Güney şunları belirtti:

“Ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir zehirlenmedir. Mantar zehirlenmeleri özellikle yağışların arttığı ilkbahar ve sonbahar aylarında artmaktadır. Doğada yetişen on binlerce mantar türü bulunmaktadır. Mantarların zehirli olup olmadıklarına şekline, rengine bakarak anlamak mümkün değildir. Mantarların yoğurtla beraber tüketilmesi, pişirilmesi, sirkeli ya da tuzlu suda bekletilmesi, kaynatılması, taze, konserve ya da kurutulmuş olması, zehrinin yok edilmesi için yeterli değildir. Mantarın zehri hiçbir şekilde yok edilemez. Doğada kendiliğinden yetişen mantarların zehirli veya zehirsiz olduğunu anlamak mümkün değildir. Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir. Satın alacağınız mantarın ambalajlı olmasına ve etiketinde üretim yeri, üretim izni, üretim tarihi gibi bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir”

İlçe Sağlık Müdürü Güney, zehirlenme belirtisi olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri gerektiğini belirterek şu sözleri kullandı:

“Sersemlik, uykuya meyil, bulantı, kusma, ateş, terleme, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarıklık, ağızda metalik tat, karın ağrısı, ishal, mantar zehirlenmesinin ilk gözlenen belirtileridir. Daha sonra karaciğer, böbrek diğer organların işlev bozuklukları, koma ve ölüm de görülebilmektedir. Mantar tüketiminden sonra bu belirtilerden bir ve daha fazlası görüldüyse en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır”
 

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