Sakın ‘Babası da geç konuşmuştu’ demeyin. Uzmanı çocuklar için uyarılarını sıraladı

CNN Türk’te yer alan habere göre; Bebekler, yaptıkları hareketler karşısında ebeveynlerinden tepki alma ya da istediği nesneyi alma girişiminde bulunmakla birlikte hem isteklerini ifade etmek hem de yeni sözcükler edinme konusunda gelişme gösterdiği vurgulandı. Bebeklerde dil gelişimde geri kalınması durumunda ise vakit kaybedilmeden uzman yardımı alınması önem taşıdığı bildirildi.

“BABASI DA GEÇ KONUŞMUŞTU” DEMEYİN!

Çevrenizden muhtemel duyabileceğiniz “babası da geç konuşmuştu”, “erkek çocuklar kızlara göre geç konuşur”, “3-4 yaşına gelsin birden konuşur” gibi söylemlerle karşılaşabilirsiniz, ancak çocuklarımız için vakit çok önemli olduğu vurgulandı. Bizim için az bir zaman olarak gördüğümüz 3-4 ay çocuklarımızın gelişimi için çok kıymetli olduğu bildirildi. Çocuğunuzdaki gelişimsel basamaklardaki farklılığı gördüğünüz andan itibaren gecikmeden destek almayı ihmal etmemenizin gerektiği bildirildi.

ÇOCUĞUNUZLA KEYİFLİ OYUNLAR OYNAYIN

Çocuklar dünya bilgisine ebeveynleri aracılığı ile ulaşmakta olduğu bildirildi. Çocuğun dil gelişimini desteklemenin en güzel yolu oyunlardan olduğu vurgulandı.

Özelikle terapi sürecinde ve çocuğun ailesiyle evde geçirdiği zamanlarda gelişimine uygun oyunlarla çocuğa eşlik etmek oldukça önemli olduğunun altı çizildi. Ebeveynler olarak çocuğumuzu iyi bir iletişimci haline gelmesi için desteklemeliyiz. Konuşma ise bunun beraberinde gelecektir. Çocuğun dil gelişimini desteklemek üzere yapılandırılmamış ya da yarı yapılandırılmış oyunlar kullanılabilir. Oyunlarda öğretme amacı içinde olmamalıyız. Çocuğunuzun gelişimsel düzeyine göre hangi oyuncaklarla nasıl oyunlar oynanması gerektiği, ebeveynlerin bu süreç içerinde nasıl bir tutum içerisinde bulunması gerektiği uzman tarafından değerlendirilip çocuğa uygun bir program oluşturulmalıdır. Çocuklar özellikle oyun yoluyla çevresinde gördüklerini deneyimlemektedir.

EBEVEYNLER, BU DÖNEMLERE DİKKAT

Eğer çocuğunuz 1 yaş civarında ilk kelimelerini söylemediyse, 2 yaşına geldiğinde iki kelimelik cümleler kurmuyor, sesleri ve hareketleri taklit etmesini gözlemlemiyorsanız, konuşulanları anlamıyor verdiğiniz yönergeleri yerine getirmiyorsa ve yaşından beklenen düzeyde konuşması yoksa gelişimsel değerlendirme yaptırmak ve gerekli desteği almak için geç kalmamanızın gerektiği vurgulandı.

ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİM DÖNEMLERİNİ TAKİP EDİN

- 12 ay civarında bebeğin ilk anlamlı kelimeleri beklenmektedir.

- 2 yaşına geldiğinde ise en az 50 kelime söylemesi ve iki kelimeli (anne gel, baba aç) cümleler kurması beklenmektedir.

- 3 yaşına geldiğinde en az 250 kelime söylemesi, bir eylemin başlamasını talep etme, ricada bulunma, yakın zamanda gerçekleşen bir anısından bahsetmesi beklenmektedir.

- 4 yaşında bir hikâyeden, bir olaydan bahsediyor olması bir duruma yönelik fikrini söylemesi ve kendini ifade ediyor olması beklenmektedir.

Dil gelişimini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan biri pandemi dönemiyle beraber artan sosyal ilişkiden uzak çekirdek aile yapısı ve evde zaman geçirmeyle beraber sıklıkla ekrana maruz kalmaları (televizyon, tablet, telefon) dil gelişimi alanında olumsuzluklara neden olabilmektedir. Özelikle 0-3 yaşta ekran kullanımı olmamalıdır. Erken yaştaki yoğun ekran kullanımı dil gelişimi ve sosyal gelişim alanlarında olumsuzluklara neden olabilmektedir.