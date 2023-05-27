Uzmanı çocuklardaki enfeksiyon önlenmesinin yöntemini açıkladı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Yılmaz, “Çocuklarda Strep A enfeksiyonunun önlenmesinde hızlı tanı ve tedavi önemli” sözlerini kullandı.

Uzmanı çocuklardaki enfeksiyon önlenmesinin yöntemini açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mesut Yılmaz, çocukları tehdit eden ve zamanında tedavi edilmezse ciddi sonuçları olabilen iGAS hastalığına karşı uyarılarda bulundu.

“ENFEKSİYONLARININ DERHAL TEDAVİ EDİLMESİNİ İÇERİR”

Çocukların İnvaziv Grup A streptokok (iGAS) hastalığına karşı daha savunmasız olduğuna dikkati çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Yılmaz şunları dile getirdi:

“Başarılı bir sonuç için hızlı tanı ve tedavi çok önemlidir. Bu enfeksiyon hızla ilerleyerek ciddi hastalıklara neden olabilir ve potansiyel olarak ölüme yol açabilir. Çocuklarda iGAS'ın önlenmesi, el yıkama ve öksürük ve hapşırıkların kapatılması gibi iyi hijyen uygulamalarının yanı sıra streptokok enfeksiyonlarının derhal tedavi edilmesini içerir. Erken teşhis ve tedavi, olumlu bir sonuç alma şansını artırmak için çok önemlidir”

STREP A NEDİR?

Strep A, boğaz ağrısına yol açan enfeksiyonların yalnızca küçük bir kısmını oluşturur. Birden fazla streptokok (kısa adıyla strep) türü olsa da, en büyük endişe A grubu streptir. Tedavi edilmediği takdirde Strep A bakterisi; vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Komplikasyonlar arasında genellikle bademciklerin etrafında apseler, şişmiş lenf düğümleri, sinüs ve kulak enfeksiyonlarıyla boğaz iltihabı yer alır. Fakat nadiren de olsa; kalbe ve böbreklere kalıcı olarak zarar verebilecek romatizmal ateş, yoğun döküntü, kaşıntı ve kızarıklık eşlik edebilir.

STREP A BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Genellikle seyri hızlı bir şekilde ilerleyen yoğun boğaz ağrısı

-Ağrılı yutkunma, yutkunmada zorlanma

-Mide ağrısı

-İştahsızlık

-Bademciklerde şişme, kızarma ve beyaz renkli iltihaplanma

-Boyunda lenf bezi şişmesi

-Burun akıntısı ve mukus

-Yüksek ateş

-Şiddetli baş ağrısı

-Vücutta döküntü ve kaşıntı

-Özellikle küçük çocuklarda bulantı veya kusma

-Vücutta kas ve eklem ağrıları

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