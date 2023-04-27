Uzmanı çocukları anlamanın yolunu açıkladı

TRT Haber'den Benginur İkbal Akgül'ün haberine göre; Klinik Psikolog Büşra Sel Cengiz ile oyun terapisi nedir, ne işe yarar, nasıl uygulanır? Sorularının yanıtladı.

OYUN TERAPİSİ NASIL YAPILIYOR?

Her terapi gibi seans öncesinde çocukların hikayesi alınıyor. Ebeveynlerin verdiği bu bilgiler psikologların çocuklarla kuracağı diyalog ve oyun için çok değerli bir yol göstergesi oluyor.

Cengiz, terapinin başlama yolculuğunu şu şekilde anlattı

“Oyun terapisi, 2-3 yaşlarından 12 yaşına kadar olan çocuklara uygulanabilen bir psikoterapi türüdür. Oyun terapisinin yetişkin psikoterapisinden farkı, karşılıklı koltuklarda konuşarak değil, çeşitli oyuncakların ve aktivite malzemelerinin bulunduğu bir odada oyunlar aracılığı ile yürütülen bir terapi çeşidi olmasıdır. Oyun terapisine başlanmadan önce ebeveynler ile bir görüşme düzenlenerek ailenin öyküsü alınıyor. Sonraki seanslar ise çocukla birlikte oyun odasında yürütülüyor. Çocukla yürütülen oyun terapisi seanslarına ek olarak aile ile geri bildirim seansları düzenleniyor.”

KAÇ SEANS SÜRÜYOR?

Büşra Sel, oyun terapisinin kaç seans süreceğini kestirmenin olası olmadığını ancak ilk seanstan değişimin de beklenmemesi gerektiği konusuna vurgu yapıyor.

“İlk oyun seansları genellikle çocuğun oyun odasını keşfettiği, terapistle ilişki ve ittifak kurmaya başladığı seanslardır ve büyük terapötik gelişmeler görülmez. Çocuk ve terapist arasında ilişki kurulduktan sonra esas oyun terapisi başlar.”

“OYUN ODASINDA KİMSE ÇOCUĞA YAPMASI GEREKENİ SÖYLEMEZ”

Çocuğun kendini rahat hissetmesi için hem ortamın rahatlığı hem de terapistle kuracağı ilişki oldukça önemli. Öyle ki, duyguların sağlıklı yansıtılması ve anlamlandırılması bu sayede başarılı olur diyor Büşra Sel:

“Oyun terapisinde, en temel ilke terapistin çocuğu olduğu haliyle kabul etmesi ve çocukla sıcak bir ilişki kurmasıdır. Oyun odasında kimse çocuğa yapması gerekeni söylemez, kendi istediğini istediği şekilde yapar. Oyun odası, çocuğa yetişkinler tarafından azarlanma, eleştirilme veya müdahalenin olmadığı özgür, kabul eden, izin verici ve güvenli bir ortam sunar. Yolu çocuk belirler, terapist ise onu takip eder. Bir diğer temel ilke ise, terapist çocuğun ifade ettiği veya oyunlarında ortaya çıkarttığı duyguları fark eder ve bu duyguları çocuğun davranışlarına ilişkin içgörü kazanabileceği şekilde ona yansıtır. Böylece çocuk hem duygularını açığa çıkartmış olur hem de terapistin bu duyguları kabul edip yansıtması ile de duyguları işlemlemeye ve anlamlandırmaya başlar.”

ÇOCUKLAR NEDEN OYUNLA KENDİNİ ANLATABİLİYOR?

“Oyun, çocuklar için kendini ifade etmenin en doğal aracıdır.” diyen Büşra Sel, yetişkinlerin dili yetkin biçimde kullanabildiği için kendini sözel olarak ifade edebildiğine değiniyor. Ancak çocuklarda sözel gelişimin henüz bu seviyede olmadığını söylüyor. “Bu sebeple oyun, çocukların gerginlik, hayal kırıklığı, endişe, güvensizlik, korku, öfke gibi birikmiş duygularını dışarı aktarmasının en etkili fırsatıdır. Yetişkinler konuşarak, çocuklar ise oynayarak kendilerini anlatırlar. Oyun, çocuklar için yaşadıklarını anlamlandırmaya, işlemlemeye yarayan bir zihinsel sindirme aygıtı olarak görev yapar.” diye devam ediyor.