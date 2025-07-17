Uzmanı enfeksiyon tehlikesine karşı uyardı!



Sıcak havalarda serinlemek için girilen havuzlardaki enfeksiyon riskine dikkat çeken uzmanlar, rotavirüs, hepatit A, salmonella, shigella, ekoli denilen bakterilerin enfeksiyonlarının havuzlarda çok sık görülebildiğini belirtiyor. Çocuklarda ciddi ishal, kusma atakları görülebildiğini belirten uzmanlar, bebeklerde ve çocuklarda ishal, kusma şikayeti varsa veya cildinde açık bir yara varsa da havuza girilmemesi konusunda uyarıyor. Havuza girerken öncelikle yaş sınırlamasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, "4. ayından önce denize, 6. aydan önce de havuza girilmesini önermiyoruz. Çünkü bu yaşlardaki çocuklarda baş, boyun kontrolü zayıf olabilir. Ciddi sıvı ve ısı kayıpları olabilir" dedi.

"ROTAVİRÜS, HEPATİT A, SALMONELLA, SHİGELLA, EKOLİ DEDİĞİMİZ BAKTERİ ENFEKSİYONLARI HAVUZLARDA ÇOK SIK GÖRÜLEBİLİR"



Havuzda kalınan sürenin de çok önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, "Bir saatten fazla havuzda mümkünse durulmamalı. Çünkü havuzda kalma süresi uzadıkça hem enfeksiyon riski hem de ciddi ısı ve enerji kaybı, terlemeye bağlı sıvı kayıpları da olabilir. Havuzlardaki en büyük tehlike maalesef enfeksiyonlardır. Ciddi temizleme, klorlama yapılmasına rağmen havuzlarda ciddi enfeksiyonlar görülebiliyor. Özellikle rotavirüs, hepatit A, salmonella, shigella, ekoli dediğimiz bakteri enfeksiyonları havuzlarda çok sık görülebilir. Bu tür enfeksiyonlardan korunmak için öncelikle mutlaka havuz gözlüğü takılmalı. Havuz suyu kesinlikle ağza alınmamalı ve yutulmamalı. Havuzdan çıktıktan sonra mutlaka duş alınmalı. Mutlaka temiz bir havluyla kurulanarak kulağın içerisindeki sıvı, nem alınmalı, yine kulak arkası, el, ayak parmak araları mutlaka kurulanmalıdır. Özellikle de havuzun baş kurulanan havluyla havuz sonrası kullanılan havlu mutlaka farklı olmalıdır" ifadelerini kullandı.



Havuz enfeksiyonlarında çocuklarda ciddi ishal, kusma atakları görülebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, "Yine ciddi göz ve kulak enfeksiyonları görülebilir. Bunlara özellikle dikkat etmekte fayda var. Bunun dışında eğer özellikle bebeğimizde, çocuğumuzda ishal, kusma şikayeti varsa veya cildinde açık bir yara varsa da havuza girmemeye özen gösterilmelidir" şeklinde konuştu.



Havuzlarda Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği değerler olduğunu ifade eden altın cankurtaran Gökhan Saygı, "Gittiğiniz bütün havuzlarda bunu şeffaf bir şekilde görebilirsiniz. Göremediğiniz yerlerde işletmeden havuz değerlerini isteyebilir ve bu değer sonucunda havuzlara rahatça girebilirsiniz" diye konuştu.