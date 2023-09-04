Uzmanı gastrit sandığınız ağrının asıl sebebini açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Genel Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Kinyas Kartal, gastrit ağrısı ile safra kesesi taşı ağrısının zaman zaman karışabildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Hastalarımız, çektiği ağrıyı mide sorunlarıyla karıştırabildiği için midelerini rahatlatıcı bazı ilaçlar kullanabiliyor. Bu durumda sorun safra kesesindeyse gecikme daha ciddi sorunlara neden olabiliyor”

Gecikmenin hem ameliyatı hem de ameliyat sonrası dönemi de güçleştirebildiğini hatırlatan Doç. Dr. Kartal, şunları dile getirdi:

“Mide ağrısı deyip geçmeyin; asıl sorun safra kesesi taşı olabilir”

Safra kesesinde sorun olduğunda yağların sindiriminde sıkıntı yaşandığını anlatan Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Kinyas Kartal, buna bağlı olarak da safra kesesi taşlarında en sık görülen semptomun karın ağrısı olduğunu söyledi. Ancak hastaların, farklı hastalıklara bağlı da görülebilen karın ağrısının nedeni olarak safra kesesi taşını düşünmediğini belirtti. Tanıda yaşanan gecikmeye bağlı tedavinin de geciktiğini vurgulayan Doç. Dr. Kartal, bu durumun ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğinin altını çizdi.

SAFRA KESESİ TAŞI NEDİR?

Tıbbi anlamı kolelitiazis olan safra kesesi taşı, safra kesesinde oluşan, genellikle kolesterol veya bilirubinden yapılan sert, çakıl taşı benzeri sertleşmiş safra birikintileridir.

Ağrı, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlar gösterebilen safra kesesi taşı, büyüklüğüne ve derecesine göre tıbbi müdahale gerektirebilir.

SAFRA KESESİ TAŞI NEDEN OLUR?

Safra kesesi taşı nedeni, safra kesesinde yüksek oranda kolesterol, aşırı bilirubin veya yeterli safra tuzunun bulunmaması yanı sıra safra kesesinin tam olarak boşalamamasıdır.

