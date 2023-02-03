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İkinci el araç fiyatları düşüyor mu. Uzmanından şok yorum

Sıfır araç fiyatları el yakarken 2. el araçlara yönelmeyi tercih edenlerse fiyatların ileride ne olacağını araştırıyor. Ancak sektörden ikinci el araba fiyatlarına ilişkin çok çarpıcı açıklamalar geldi. İkinci el araç piyasasındaki son durumu değerlendiren EBS Otomotiv Genel Müdürü Erol Şahin, "Çok net söyleyebiliriz" diyerek fiyatların ne olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 19:20
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Uzmanı ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. Fiyatlarda düşüş olur mu sorusunu yanıtladı

İkinci el araç fiyatları düşüyor mu. Uzmanından şok yorum
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Araba satın almak isteyen vatandaşlar, 'İkinci el araba fiyatları düşer mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sektörden 2. el araç fiyatları ile ilgili dikkat çeken sözler geldi. Peki, fiyatlar yükselecek mi düşecek mi? İşte ikinci el araç piyasasında son durum...

FİYATLARDA NORMALLEŞME OLACAK MI?

Ekotürk’te konuşan EBS Otomotiv Genel Müdürü Erol Şahin, Harika Ertunç’un “İkinci el pazarında normalleşme beklemeli miyiz? Ya da buradaki yeni normal ne? Çünkü biz hiçbir zaman eski fiyatlara dönemeyeceğimizi artık kanıksadık diye düşünüyorum. Yeni normali ne olacak?” sorusuna yanıt verdi.

“ÇOK NET SÖYLEYEBİLİRİZ”

Şahin “Bize de çok yoğun şekilde sorular geliyor zaten fiyatların düşüp düşmeyeceğine dair. Bir kere net bir şekilde şunu söyleyelim… Bu ülkede bir şeyi çok net söylemek çok zor olsa da bu konuda çok net söyleyebiliriz. Asla fiyatlar aşağıya inmeyecek.” şeklinde konuştu.

“HEP YUKARIYA DOĞRU”

İkinci el araba fiyatlarının durumuyla alakalı “Hiçbir zaman da geriye doğru gitmeyecek. Fiyatlar hep yukarıya doğru gidecek. Zaman zaman fiyatların yukarı çıkışı hız kesebilir ama asla geriye doğru inmeyecek. Bunu net bir şekilde söyleyelim. İkinci el pazarına gelince…

İkinci el pazarı aslında 2022 yılını bütün dönemlerin en iyi 2. pazarı olarak kapattı. Yıla çok hızlı başlamıştık. Temmuz ayından eylül sonuna kadarki dönemde bir geriye düşüş başlamıştı, pazar daralmaya yüz tutmuştu.

Ama son 3 ayda yeniden toparladı ve pazar yılı toplamda 6 milyon 400 bin adetlik otomobil satışıyla ki toplamda da otomobil+hafif ticariyle 8 milyon 142 binle kapattı ki bu dediğim gibi en iyi 2. rakam olarak karşımıza çıktı.” dedi.

"GÜCÜ 10 YAŞ ÜZERİNE YETEN BÜYÜK BİR KİTLE VAR"

Şahin konuşmasının devamında “Piyasada aslında şöyle söylemek lazım… Satılan her 12 otomobilin 11 tanesi ikinci el. 1 tanesi sıfır araç olarak satılıyor.

Ve satılan bu 11 tane ikinci el aracın da yüzde 60’ı yani her 10 taneden 6 tanesi 10 yaşın üzerinde. Hatta her 10 taneden 3 tanesi 20 yaşın üzerindeki otomobillerden oluşuyor. Yani bir bakıma bu ekonominin de otomotiv pazarının da bakışını gösteriyor bir bakıma.

Bir tarafta yatırım amacıyla elindeki kaynağı aktarmaya çalışan, yani araca yatırım yapmaya çalışarak parasını korumaya çalışıp sıfır araç almaya çalışan bir kitle var. Ki bu rakam da Avrupa’da bin kişiye baktığınızda sonuncu sıradayız.

Diğer taraftaysa gücü ancak 10 yaş üzerine yeten büyük bir kitle var. Bu da ikinci el pazarındaki tabloyu gösteriyor bize.” ifadelerini kullandı.

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Ss
3.02.2023 20:23
Almayın kardeşim almayın ananızdan arabaylamı doğdunuz ne demek düşmez 2. Eş ithalatını serbest bırak sahibindeni kapat bak ne oluyor fiyat düşmezmiş hadi ordan çok bilmiş..  
 
Murat D.
3.02.2023 20:15
Almanya da ikinci el galeri sitesine girdiğinizde Türkiye'de ki araç fiyatlarının iki katı olduğunu herkes görür. Bu durum sadece Alman aracını kapsamaz. Türkiye başıboş bir ülke durumuna gelmiştir  
 
yusuf
3.02.2023 19:57
bu ülkede fiyatların düşmesini beklemek aptallık olur  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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