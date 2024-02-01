Uzmanı kolesterolü düşürecek besinleri açıkladı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Amasyalı, “Balık, derisiz tavuk ve hindi gibi kümes hayvanları ve yağsız etler kırmızı ete göre daha sağlıklıdır. Sebze ve meyveyi günde en az 5 porsiyon tüketin. Su içmeyi ihmal etmeyin, günde 8-10 bardak idealdir. Tahıl, kepek, fasulye, meyve ve sebze gibi lifli gıdaları düzenli olarak alın. Bu gıdalar kan kolesterolünüzü yüzde 15 oranında azaltabilir” diye belirtti.

Kalp sağlığı için beslenme alışkanlığının önemine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Amasyalı, “Kalp hastalıklarının risk faktörleri arasında yüksek kan basıncı (hipertansiyon), fazla kilo ve yüksek kolesterol bulunur. Bu durumlar sağlıklı beslenme ile önlenebilir. Kanımızdaki kolesterolün yüzde 75'i karaciğerimiz tarafından üretilir, yüzde 25'i ise yediğimiz gıdalardan gelir. Yediğimiz yağların miktarı ve çeşidi, kan kolesterol seviyemizi etkiler. Fazla kolesterol, kalbi besleyen damarların içini 'plak' denilen bir madde ile kaplar. Bu plaklar büyüdükçe kan akışını zorlaştırır. Kalp hastalığına neden olan asıl sorun yağın ne kadar değil, ne tür olduğudur. Ayrıca tuz alımını günde 6 gramın altında tutun" dedi.

“DOYMUŞ VE TRANS YAĞLARDAN UZAK DURUN”

Dr. Öğr. Üyesi Amasyalı, kalp sağlığı için yapılması gereken beslenme değişiklikleri hakkında şunları söyledi:

“Doymuş ve trans yağlar 'kötü kolesterol' olarak tanımlanan LDL kolesterol seviyesini, dolayısıyla kalp hastalığı riskini yükseltir. Bu tür yağlardan gelen kalori, günlük toplam kalorinin yüzde 10'undan fazla olmamalıdır. LDL kolesterolü yüksek olanlar veya kalp hastası olanlar ise bu oranı yüzde 7'nin altında tutmalı, kolesterol alımını da günde 200 miligramın altında tutmalıdır. Margarin, kırmızı et, yumurta sarısı, tam yağlı süt ve ürünleri, kızartmalar, hamburger ve benzerleri, hazır unlu ürünler bu tür 'kötü' yağların başlıca kaynaklarıdır. Doymamış yağlar ise LDL kolesterol seviyesini azaltırken, 'iyi kolesterol' olarak bilinen HDL kolesterolü yükseltir. Zeytinyağı, fındık yağı, mısırözü yağı, balık, ceviz, soya fasulyesi bu 'iyi' yağların kaynaklarıdır ve yağ alımımızın yüzde 30'unu oluşturan günlük kalori miktarında bunlara yer verilmelidir.”

“HAFTADA 4 YUMURTADAN FAZLA YEMEYİN, BALIK VE KÜMES HAYVANLARI KIRMIZI ETE TERCİH EDİN”

Dr. Öğr. Üyesi Amasyalı, kalp sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

“Karbonhidrat, protein ve sağlıklı yağlardan oluşan dengeli bir beslenme planı uygulayın. Tam yağlı süt ve ürünleri yerine yağ oranı düşük olanları seçin. Haftada 4 yumurtadan fazla yemeyin. Yumurta sarısı LDL kolesterolü yüksek olanlara zararlı olabilir. Balık ve kümes hayvanları kırmızı ete göre daha sağlıklıdır. Sebze ve meyveyi bol bol tüketin. Bu gıdalar vücudumuz için gerekli vitamin ve mineralleri içerir. Su içmeyi unutmayın, günde 8-10 bardak yeterlidir. Lifli gıdaları düzenli olarak alın. Tahıl, kepek, fasulye, meyve ve sebze gibi gıdalar kan kolesterolünüzü yüzde 15 oranında azaltabilir."