Uzmanı şeker hastalarında uzuv kayıplarını önlemenin yolunu açıkladı

İHA’nın haberine göre; Genel Cerrah Uzmanı Dr. Serap Ulusoy, “Hastanemizde yapılan tüm işlemlerle beraber uzuv kayıpları kişiye ve hastaya göre değişmekle beraber önlenebilir” sözlerini kullandı.

Genel Cerrah Uzmanı Dr. Serap Ulusoy, şeker (diyabet) hastalarının dikkat edeceği konular ve tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Ulusoy, erken tanı, hastanın kendine iyi bakması ve sigarayı bırakmasıyla beraber uzuv kayıplarının bir miktar azaltılabileceğini söyledi.

“İLK GÜNDEN İTİBAREN BÜTÜN BAKIMLARINI ÜSTLENİYORUZ”

Genel Cerrah Uzmanı Dr. Serap Ulusoy, diyabetik ayak hastaları, basınç yaralanmaları ve kronik yara hastaları ile ilgilendiklerini belirterek, “Hasta grubumuzun büyük bir çoğunluğunu diyabetik ayak hastaları yani şeker hastalığı nedeniyle ayağında yaralar gelişmiş hastalar oluşturuyor. Buraya çok farklı merkezlerden çok hasta geliyor. Bize geldiklerin ilk günden itibaren bütün bakımlarını üstleniyoruz. Bütün tıbbi tedavilerini burada yapabiliyoruz” dedi.

“TEDAVİ EDİLEMEZ DEĞİL, MUTLAKA TEDAVİ EDİLEBİLİR”

Şeker hastalığının en önemli komplikasyonlarından birinin hastaların ayaklarında yara çıkması olduğuna dikkat çeken Genel Cerrah Uzmanı Dr. Ulusoy, şunları söyledi:

“Bunun farklı sebepleri var ama en önemli sebebi şeker hastalığı ile giden nöropati. Bu hastaların bacaklarının atar damarlarında ciddi tıkanıklar görüyoruz. Buna enfeksiyonlar ve ayaklarındaki şekil bozukları ekleniyor. Çok ciddi yaralar görüyoruz. Bu yaraları önlemek en önemli faktör. Tedavi etmesi oldukça zor. Tedavi edilemez değil, mutlaka tedavi edilebilir. Uzun, oldukça meşakkatli bir süreç. Önleyebilirsek, erken teşhis edebilirsek bu hastalar oldukça fazla vakit kazanacaklar, birçok hastalıktan da kurtulmuş olacaklar. Bunun için hastaların takiplerinin düzenli yapılması gerekiyor. Kontrollerine düzenli gelmesi gerekiyor. Kan şekerlerinin takip edilmesi gerekiyor.”

“SİGARAYI BIRAKABİLMELERİ BU HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE BİZE BÜYÜK BİR YOL KAT ETTİRİYOR”

Şeker hastalarında sigara içiciliğinin önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Dr. Ulusoy, “Hastaların büyük çoğunluğunda sigara içiciliği görüyoruz. Bu hastaların sigarayı bırakabilmeleri bu hastalığın tedavisinde bize büyük bir yol kat ettiriyor. Hastanın kendine iyi bakmasıyla, verilen ödevleri yerine getirmesiyle, şekerlerinin düşük olması ve sigarayı bırakmasıyla uzuv kayıplarını bir miktar azaltabileceğiz” diye konuştu.

TEDAVİ SÜRECİ İSE ŞÖYLE

Genel Cerrah Uzmanı Dr. Ulusoy, “Burada Krinok Yara Ünitemiz ve yataklı servisimiz var. Hastalarımız ilk önce polikliniğimize başvuruyorlar. Poliklinikte ilk tetkikleri, kan tetkikleri, idrar tetkikleri, ultrasonları, röntgenleri yapılıyor ve tedavi süreçleri başlatılıyor. Eğer hastanın yatarak tedavi olması gerekiyorsa da kliniğimize yatırıyoruz. Burada bütün diyabetik ayak cerrahisi ile ilgili operasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Damar tıkanıklığı olan hastaların, damarlarını girişimsel işlemlerle anjiografik olarak veya açık tedavi edebiliyoruz. Hastanemizde yapılan tüm bu işlemlerle beraber uzuv kayıpları kişiye ve hastaya göre değişmekle beraber önlenebilir” ifadelerini kullandı.

“AYAĞIMA İYİ TEDAVİLER SONUCUNDA PARMAĞIMI KESİLMEKTEN KURTARDILAR”

Hastanede tedavi gören hastalardan Yunus Arı, şeker hastalığından dolayı ayağında yara oluşması sonucu buraya başvurduğu belirterek, “Burada 3 ay yattım, hocam ayağıma ameliyat yaptı. Diğer özel hastanelerde ayaklarımın kesileceğini, parmaklarımı kaybedeceğimi söylediler. Buraya geldim, hocamız ayağıma ameliyat yaptı. Ameliyattan sonra çok rahatladım. Ayağıma iyi tedaviler sonucunda parmağımı kesilmekten kurtardılar. İki parmağımı kaybedebileceğimi söylemişlerdi. Şu anda da tedavime devam ediyorum” dedi.

