Uzmanı stresin çaresini açıkladı. Duygusal esneklik nedir?

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, strese çare olarak duygusal esnekliği açıkladı.

Uzmanı stresin çaresini açıkladı. Duygusal esneklik nedir?

Editör: Naim Arıoğlu

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, duygusal esneklik ve psikolojik sağlamlığın stresle baş etme ve stres yönetmede önemli olduğuna dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, zihinsel esneklik ve psikolojik esnekliğin birbirinin devamı olduğunu dile getirdi.

Duygusal esnekliğe sahip kişilerin kriz anında esneyip, tekrar eski haline gelebildiğine dikkat çeken Tarhan, her şartta mutlu ve sağlıklı olabilmek, kışın soğukta, yazın sıcakta, yağmurda, çamurda her türlü ortamda dört mevsimde açan çiçek gibi olabilmenin psikolojik sağlamlıkla mümkün olacağını dile getirdi.

Tarhan, bu sağlamlığın olması için de psikolojik esnekliğin gerekliliğine dikkat çeken Tarhan, değer yargıları olan insanların psikolojik sağlamlığının da daha iyi olduğunu belirtti.

DUYGUSAL ESNEKLİK NEDİR?

Duygusal esneklik (Resilience); kişilerde az veya çok miktarda bulunabilen bir beceridir. Hayata olumlu bakmak gibi görünse de aslında böyle değil. Hayatta başımıza gelenlerle mücadele edebilme, eğilsek de kırılmadan ayağa kalkabilme veya mücadele edemeyeceğimiz durumlar da da olanı kabullenme yetisine sahip olmaktır.

STRES NEDİR?

Stres, kişinin biyolojik ve psikolojik dengesinin bozulmasına gösterdiği tepki durumudur.

Tehdit duygusu veya acıya neden olan olaylara karşı vücudun kendi dengesini kurabilmek için verdiği normal bir fiziksel cevaptır.

Stresi; kaygı, aşırı uyarılmışlık hali, engellenme, duygusal çöküntü, gerginlik ve çatışmalara neden olur.

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