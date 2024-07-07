Uzmanı tarih verdi. Büyük yükseliş olacak

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Uzmanı tarih verdi. Büyük yükseliş olacak

Piyasalara ilişkin değerlendirme yapan ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, yıl sonunda bu yatırım aracının rekorlar kıracağını açıkladı.

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