Uzmanı tarih verdi. Rekor artış olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanı tarih verdi. Rekor artış olacak

Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ünlü ekonomist dikkat çeken uyarılarda bulunarak reko artış için tarih verdi.

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