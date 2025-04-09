Uzmanı tarih vererek uyardı! Hava buz gibi olacak, kar tekrar geliyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Uzmanı tarih vererek uyardı! Hava buz gibi olacak, kar tekrar geliyor

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, tüm Türkiye'yi etkisi altında alan serin ve yağışlı havanın devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, Cuma günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurt genelinde etkili olacak hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Macit, serin ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini belirterek, yağışların cumartesiye kadar süreceğini söyledi.

Yarından itibaren, İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Cuma günü ise İç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışının görüleceğini ifade etti.

Macit, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini ve önümüzdeki haftanın başına kadar sıcaklıklarda herhangi bir artış beklenmediğini söyledi. Ancak, batı kesimlerinde pazartesiden itibaren sıcaklıkların artmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Rüzgarın ise güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Macit, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşları rüzgar ve toz taşınımına karşı uyardı.

Ayrıca, Cuma günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklendiğini belirterek, kar yağışlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceğine dikkat çekti. Özellikle Bolu Dağı geçidinde yoğun kar yağışının görüleceği öngörülüyor.

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