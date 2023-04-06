6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bu ay mutlaka alerji testi yaptırın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Özsu, bahar alerjisi semptomları hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:53
Takip Et

Uzmanı uyardı: Bu ay mutlaka test yaptırın

Bu ay mutlaka alerji testi yaptırın
+
Aa
-

Isınan havalarla birlikte birden ortaya çıkan bahar alerjisi semptomları çoğu kişinin hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Polen gibi rahatsız edici bahar alerjilerinin kaynaklarını bilmenin, maruziyetin azalmasında yardımcı olabileceğini söyleyen Özsu, “Havaların ısınmaya başladığı bahar aylarından itibaren artan bu şikâyetler ihmal edilmemeli, mutlaka geniş kapsamlı bir alerji testi yapılmalı ve kişinin neye karşı alerjisi olduğu net bir şekilde tespit edilmelidir” dedi.

Baharın gelmesi pek çok insan için mutluluk kaynağı olsa da mevsimsel alerjisi olanlar için bu durumun oldukça rahatsız edici olabileceğini belirten Özsu, bunun nedeninin baharla birlikte ağaçlardan, çimenlerden, otlardan ve diğer bitkilerden çıkan polenlerin havaya yayılması olduğunu vurguladı.

Özsu, “Polenler, gözle görülmeyen alerjenler içeren proteinlerden oluşan tohumlardır. Hava yoluyla alınan alerjenler arasında en sık semptoma yol açan, polendir. Her bireyde farklı polenler, alerjilere yol açabilir. Bu alerjilerin en yaygın belirtileri; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırık, gözde-damakta kaşıntı, geniz akıntısı ve kuru öksürüktür” şeklinde konuştu.

“ŞİKÂYETLER İHMAL EDİLMEMELİ”

Bahar aylarından itibaren artan şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Özsu, “Mutlaka geniş kapsamlı bir alerji testi yapılmalı ve kişinin neye karşı alerjisi olduğu net bir şekilde tespit edilmelidir. Ciltten veya kandan baktığımız bu alerji testleri sayesinde ot, ağaç polenleri, ev tozu, kedi, köpek tüyü gibi yaygın olarak görülen birçok alerjen kolayca tespit edilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta özellikle cilt testi yapılmadan önce antihistaminik dediğimiz alerjiyi baskılayan ilaçların kullanılmaması gerektiğidir” diye konuştu.

SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Doç. Dr. Savaş Özsu hayat kalitesini oldukça düşüren bu hastalığın etkilerini azaltmak içinse şu tavsiyelerde bulundu:

“Alerji semptomlarının hafiflemesi için doktorunuzun reçete ettiği antihistaminik ilaçları kullanmayı ihmal etmeyin, polenlerin yoğun olduğu mevsimlerde, özellikle sabah ve öğle saatlerinde; kuru ve rüzgârlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkmayın, kendinizi polenlerden korumak için; şapka takın, gözlük kullanın, uzun kollu giysiler giyinin, eve gelince giysileri değiştirin, bol su ile duş alın veya saçınızı ve yüzünüzü bol su ile yıkayın, evinize ya da aracınıza polen girmesine izin vermeyin (sabah 05.00-10.00 arası camları kapalı tutun), çamaşırlarınızı polenlerin arttığı zamanlarda ev içerisinde kurutun, toplu taşıma kullanıyorsanız açık pencere veya kapılardan uzakta oturmaya çalışın.”

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
2
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
3
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
4
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
6
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.