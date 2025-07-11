Uzmanı uyardı! Bu hastalıkta erken tanı büyük önem taşıyor



Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, kalp ve damar cerrahisinde modern yaklaşımlarla ilgili bilgi verdi.

"Kalp kapakçıkları kalbin sağlıklı bir şekilde kan pompalamasını sağlar"



Kalp kapakçıkları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Celkan, "Kalpte dört ana kapakçık bulunur, mitral, aort, triküspit ve pulmoner kapakçıklar. Bu kapakçıklar, kalbin sağlıklı bir şekilde kan pompalamasını sağlar. Kapakçıklarda meydana gelen darlık (stenoz) ya da yetersizlik (yetmezlik) gibi bozulmalar, kalbin iş yükünü artırarak zamanla kalp yetmezliğine neden olabilir" ifadelerini kullandı.



Kalp kapakçık hastalıklarının erken döneminde genellikle belirti olmadığını söyleyen Prof. Dr. Celkan, "Nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, halsizlik ve çabuk yorulma, bayılma hissi, ayaklarda şişlik, Bu şikayetlerin varlığı, özellikle ileri yaşlarda kapakçık hastalıklarının habercisi olabilir" ifadelerine yer verdi.



TANI VE TEDAVİDE GÜNCEL YÖNTEMLER



Tedavi süreci hakkında konuşan Prof. Dr. Celkan, "Modern tıbbın sunduğu imkanlarla birlikte kalp kapakçık hastalıklarında tanı çok daha erken konulabiliyor. Ekokardiyografi (EKO), transözofageal EKO, kalp MR’ı ve anjiyografi, tanıda en sık kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Tedavi, hastalığın derecesine ve hastanın genel sağlık durumuna göre planlanır. Hafif vakalarda ilaç tedavisiyle takip yeterli olabilirken, ileri vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir. Günümüzde, kapak onarımı ya da kapak değişimi ameliyatları minimal invaziv tekniklerle de yapılabilmekte. Uygun hastalarda ise TAVI gibi kapalı yöntemlerle müdahale edilebiliyor" şeklinde konuştu.



"ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ"



Kalp kapakçık hastalıklarında başarıyı belirleyen en önemli unsurların başında erken tanı ve tedavi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, "Kapak hastalıkları genellikle yavaş ilerleyen ama tedavi edilmediğinde geri dönüşü olmayan kalp hasarlarına neden olabilen hastalıklardır. Bu nedenle, belirtiler ortaya çıkmadan önce bile düzenli kontroller çok önemlidir. Doğru tanı, zamanında müdahale ve deneyimli bir ekiple yapılan cerrahilerle hastalarımız sağlıklı bir yaşama geri dönebilmektedir" diye konuştu.

