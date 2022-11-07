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Uzmanından gereksiz radyolojik tetkiklerden uyarısı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı akademisyenlerinden Prof. Dr. Kemal Ödev, vücuda zararlı radyasyon türü olan iyonlaştırıcı radyasyonun yüksek dozlarının insan vücudunda olumsuz etkilere neden olabileceğini belirterek, gereksiz radyolojik tetkiklerden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:38
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Uzmanı uyardı: Gereksiz radyolojik tetkiklerden kaçınılmalı

Uzmanından gereksiz radyolojik tetkiklerden uyarısı
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İHA’nın haberine göre; Vücuda zararlı radyasyon türü olan iyonlaştırıcı radyasyonun yüksek dozları, insan vücudunda olumsuz etkilere neden olabiliyor.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı akademisyenlerinden Prof. Dr. Kemal Ödev, radyolojik tetkiklerde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

“İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN ETKİLERİ BİR ANDA ORTAYA ÇIKMAMAKTADIR”

Prof. Dr. Kemal Ödev, iyonlaştırıcı radyasyonun yüksek dozlarının insan vücudunda zararlı etkilere neden olabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Kemal Ödev, “İyonlaştırıcı radyasyonun yüksek dozları, insan vücudunda zararlı etkilere neden olabilmektedir ancak düşük dozlardaki maruziyete bağlı etkiler hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. İyonize radyasyon insan vücudunun genetik yapı taşı olan DNA molekülünü etkilemekte ve DNA molekülünün parçalanmasına neden olmaktadır. Bu zararlı etkilerden dolayı hücre canlılığını kaybedebilmektedir” ifadelerini kullandı.

“UZUN SÜRELİ MARUZ KALMA SONUCUNDA KANSER GÖRÜLEBİLİR”

Görüntüleme yöntemleri; hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılabileceği gibi ameliyat olması mümkün olmayan hastaların da tedavisine yönelik uygulanabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Kemal Ödev, “Radyografi, floroskopi, anjiyografi, ultrasonografi (US), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), nükleer tıp yöntemleri ve pozitron emisyon tomografi (PET/BT) görüntüleme yöntemlerinden bazılarıdır. Hem bilim dünyasında hem de tıp alanında radyasyon elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar şeklinde enerjinin yayılması olarak tanımlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.
“İyonlaştırıcı radyasyonların, en korkulan etkisi ise, uzun süredeki maruz kalma sonucunda ortaya çıkan kanserlerin görülme olasılığıdır. Bu nedenle iyonlaştırıcı radyasyondan korunma amacıyla BT, PET gibi görüntüleme yöntemlerinin gereksiz kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca hastanelerde radyasyon alanlarının bulunduğu yerlerdeki uyarı levhaları dikkate alınmalı, radyasyon alanlarında uzun süre bulunmamaya özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

“İYONLAŞTIRICI RADYASYON GELİŞMEKTE OLAN FETÜSTE ZARARLI ETKİLERE YOL AÇABİLMEKTEDİR”

İyonlaştırıcı radyasyonun etkilerinin bir anda ortaya çıkmadığını, bu etkilerin otaya çıkması için uzun süreli temasın ve uzun zamanın geçmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kemal Ödev, “İyonlaştırıcı radyasyon deride kızarıklık, ülser, gözde katarakt, saçlı deride dökülme, ishal ve anemi gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu radyasyon türü hızla büyüyen ve çoğalan hücreler üzerinde daha fazla tahrip edici etkiye sahiptir. Bu nedenle gelişmekte olan fetüste zararlı etkilere yol açabilmektedir” şeklinde konuştu.
 

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