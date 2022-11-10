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Uzmanından dikkat çeken mantar uyarısı

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Ergül Türkarslan, son dönemde meydana gelen mantar zehirlenmeleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 13:36
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Uzmanı uyardı. Güzel görünümlü mantarlara aldanmayın

Uzmanından dikkat çeken mantar uyarısı
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İHA’nın haberine göre; TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Ergül Türkarslan, zehirli mantarların tatlarının ve kokularının kötü olduğu ifadesinin yanlış olduğunu söyledi. Türkarslan, “Çoğu zehirli mantarlar lezzetli ve hoş kokuludur” dedi.

Bir mantarın zehirli olup, olmadığını kolay bir şekilde anlaşılamayacağını söyleyen Ergül Türkarslan, güzel görünümlü ve güzel kokulu mantarların da zehirli olabileceği belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir mantarın zehirli olup, olmadığını teşhisi için genel bir kural yoktur. Halk arasında zehirli mantarların tanınması ile ilgili söylenen kurallar yanıltıcı olabilir. Parlak ve canlı renklidirler. Zehirli mantarlar, böceklenmez ifadesi yanlıştır. Omurgasızlar için zehirli olmayan bazı mantarlar, insanlar için tehlikeli olabilir. Ölümcül rahatsızlığa en çok etki eden mantarlarda sıklıkla böceklerin lavralarını barındırırlar. Gümüş veya soğana temas eden mantar kararır ifadesi de yanlıştır. Yaşlanan tüm mantarlar zaten kararmaya meyillidir. Zehirli mantarların kokuları ve tatları çok kötüdür ifadesi yanlıştır. Çoğu zehirli mantarlar lezzetli ve hoş kokuludur. Zehirli mantarı yeteri kadar pişirince zehri geçer ifadesi yanlıştır. Bazı zehirlenmelerin kimyasal yapısı ısıya dayanıklıdır. Pişse dahi zehirlerini kaybetmeyen bir yapıya sahip olan türleri vardır. Dolayısıyla mantar zehirlenmelerinde belirli bir kural yoktur. Bu yüzden kesin olarak teşhis edilememiş veya şüpheli mantarların yenmemesi gerekir”

Mantar zehirlenmelerindeki belirtilerin her zaman mantarı yedikten hemen sonra başlamayabileceğini mantarı tükettikten 3 gün sonrada başlayabileceğini söyleyen Türkarslan şu sözleri kullandı:

“Bir ila 3 gün sonra da mantar zehirlenmelerindeki belirtiler ortaya çıkabilir. Toksin böbreklerde 1 saat sonra da ortaya çıkabilir, daha sonra 3 gün sonra da çıkabilir. Zehirli mantarın belirtiler; yorgunluk, şiddetli ağrı, baş dönmesi, soğuk terleme, kusma, sarılık, şiddetli ishal ve hayal görmedir. Türkiye doğasında zehirli veya zehirsiz birçok mantar türü bulunmaktadır. Mantarların zehirli olup, olmadığını anlamak hiçte kolay değildir. Çünkü aynı ortamda yaşayabilen mantarlar, şekillerine, renklerine ve kokularına göre kolayca ayırt edilemezler. Zehirli mantarlar insanlarda farklı etkilere sebep olabilirler. Kimisinin etkileri tedavi edilebilirken, kimisi de ölümcül risk taşımaktadır. Bu yüzden mantar zehirlenmelerinde korunmanın en iyi yolu, hakkında bilgi sahibi olmadığımız mantarları doğadan toplayıp, tüketmemektir. Biz gıda mühendisleri odası olarak, paketli ambalajlı, onaylı ve kayıtlı nereden alındığı belli olan ve üretim yeri belirli olan hazır paketli mantarları tüketmenizi öneriyoruz”

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